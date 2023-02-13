فرضت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة (أوشا) غرامة على مصنع شوكلاتة مارس وغالكسي في بنسلفانيا بعد سقوط عاملين في وعاء مزج الشوكولاتة وكان لا بد من إنقاذهما في الحادث الذي وصف بالخطير، و تم تغريم مصنع مارس ريجلي في مدينة إليزابيثتاون بأكثر من 14500 دولار من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بحسب بي بي سي.

كان العمال المتعاقدون لا يعملون بدوام كامل في المصنع حين وقع الحادث في يونيو 2022. واضطر المصنع لحفر ثقب في قاع الخزان الممتلئ جزئيًا لإخراجهما. واستجاب أكثر من عشرين من رجال الإنقاذ ، وتم نقل عامل إلى المستشفى بواسطة مروحية ، وفقًا لتقارير محلية. ووصف تقرير الهيئة الحادثة بأنها “خطيرة”. وأشار إن العمال تم تعيينهم لتنظيف الصهاريج ، ولم يتم تزويدهم بالتدريب المناسب على السلامة. لاحظت أن العمال سقطوا في خزان الخلط – خزان يستخدم لخلط المكونات – لشوكولاتة دوف Dove ، وهي علامة تجارية تباع في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة وأماكن أخرى حيث تُباع باسم Galaxy.

ورحب ممثل عن مارس ريجلي بنتيجة التحقيق ، وقال المتحدث باسم الشركة: “سلامة شركائنا والمقاولين الخارجيين هي أولوية قصوى لأعمالنا و نقدر نهج الهيئة المتعاون للعمل معنا لإجراء مراجعة ما بعد الحادث.” تم اندماج مارس وريجلي – كلاهما من شركات الحلوى الأمريكية، في عام 2008. بالإضافة إلى دوف، تنتج الشركة العديد من الحلويات الشعبية مثل M & Ms و سنيكرز وتويكس.