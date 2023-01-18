فرضت وزارة النقل الأمريكية غرامة قدرها 1.05 مليون دولار على شركة فيرجن أتلانتيك بسبب تحليق طائراتها في الأجواء المحظورة فوق العراق في مناسبات عديدة.

وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة دلتا إير لاينز الأمريكية.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة.

وقالت الوزارة إن التحقيق وجد أن “عددا كبيرا” من طائرات فيرجن أتلانتيك انتهك الحظر بين سبتمبر أيلول 2020 وسبتمبر أيلول 2021 مضيفا أن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وقالت شركة فيرجن أتلانتيك يوم الثلاثاء “بمجرد إبلاغنا بمشكلة الامتثال هذه من جانب وزارة النقل، تم تصحيح مسارات رحلات مشاركة الرمز على الفور”.

وأخطرت وزارة النقل شركة الطيران بالانتهاك في أيلول / سبتمبر 2021 بالنسبة للرحلات الجوية بين لندن والهند التي حلقت فوق العراق. وسمحت حكومات أجنبية أخرى في ذلك الوقت بالتحليق فوق الأجواء العراقية على ارتفاعات عالية، مع تحليق العديد من الرحلات الجوية فوق العراق يوميا.

ويتعين على فيرجن أتلانتيك أن تدفع 525 ألف دولار على ثلاثة أقساط بينما لا يتم دفع المبلغ المتبقي، وقيمته 525 ألف دولار، إلا إذا خالفت الشركة إنذار التوقف عن الانتهاكات أو خالفت شروط الدفع.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت في آذار / مارس 2020 إخطارا بمنع الطيران فوق العراق على جميع الارتفاعات بسبب “تصاعد أنشطة الفصائل المسلحة وزيادة التوترات في العراق”.