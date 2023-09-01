ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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طبيبة كويتية تعزل وتغرم بـ 300 ألف دينار

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
طبيبة كويتية

قضت محكمة التمييز الكويتية، بعزل طبيبة كويتية، وتغريمها 300 ألف دينار، وذلك بعد اكتشاف تزويرها لشهادتها الجامعية، ثم العمل بها كطبيبة لمدة 6 سنوات، وتقاضيها رواتب عن ذلك بلا وجه حق، وفقا لـ القبس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، تهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.

وذكرت النيابة العامة في حيثيات قرار الحكم أن المتهمة قدمت شهادة مزورة، للحصول على وظيفة طبيبة في وزارة الصحة، ثم عملت بهذه الوظيفة لمدة 6 سنوات، وتقاضت رواتب بإجمالي 150 ألف دينار.

كما ارتكبت المتهمة تزويراً في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وهو شهادة إلى من يهمه الأمر المنسوب صدورها إلى وزارة التعليم العالي، بأن جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي حصولها على معادلة شهادتها بدرجة البكالوريوس من باكستان.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمة قدمت بيانات غير صحيحة وطرقاً غير مشروعة ترتب عليها منحها ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب من دون وجه حق.

ورفضت محكمة التمييز طعون المتهمة على الحكم، مؤكدة أن المقرر لمحكمة الموضوع أن تعرض عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

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