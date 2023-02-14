فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تغريم شركة بن لادن 20 مليون ريال في قضية انهيار رافعة الحرم

الحكم بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال
فادي طنّوس by فادي طنّوس
بن لادن

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة، الثلاثاء، حكماً جديداً في قضية انهيار “رافعة الحرم” التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص عام 2015 خلال موسم الحج في المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة عكاظ إن المحكمة قضت بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وعدم إدانتها بالديات.

وقضى الحكم بسجن 3 متهمين 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 أشهر وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.

وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن “الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية”.

الجدير بالذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر عام 2015، انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين، مخلفة “تلفيات مادية” بمبنى الحرم المكي.

وفرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات صارمة بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

وشملت العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.

وبعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية.

وفي تموز/يوليو 2022، أمرت المحكمة العليا بـ”إعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن”، وفقا لصحيفة عكاظ.

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