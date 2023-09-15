تغريم تيك توك 370 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

تم تغريم شركة “تيك توك” مبلغ 345 مليون يورو (370 مليون دولار) لانتهاكها قوانين الخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأطفال في الاتحاد الأوروبي، حسبما قالت الهيئة التنظيمية الرئيسية في الإتحاد اليوم الجمعة.

وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية إن منصة الفيديو القصير المملوكة للصين، والتي نمت بسرعة بين المراهقين حول العالم في السنوات الأخيرة، انتهكت عدداً من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 تموز / يوليو 2020 و31 كانون الأول / ديسمبر 2020.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبة على “تيك توك” المملوكة لشركة “بايت دانس” من قبل مفوضية حماية البيانات الأيرلندية ، الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب موقع مقرها الإقليمي في أيرلندا.

وقال متحدث باسم “تيك توك” إنه لا يتفق مع القرار، لا سيما حجم الغرامة، وأن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها قبل بدء تحقيق مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في أيلول / سبتمبر 2021.

وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية إن انتهاكات “تيك توك” تضمنت كيفية تصنيف حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في عام 2020 ضمن خانة “عامة” افتراضياً وأن “تيك توك” لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر مستخدم طفل عند ربطه من خلال ميزة “الاقتران العائلي”.

وأضافت منصة “تيك توك” ضوابط أبوية أكثر صرامة إلى الاقتران العائلي في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 وغيرا الإعدادات الافتراضية لجميع المستخدمين المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى “خاص” في كانون الثاني / يناير 2021.