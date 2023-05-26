تغريم النصر السعودي بـ17500 ريال بسبب عبوة مياه

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على نادي النصر، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الشباب، والتي انتهت بفوز الأول 3-2.

وقررت اللجنة تغريم النصر 17500 ريال، لقيام جمهوره برمي عبوة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدا، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

ووقعت الانضباط غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال على مدير فريق النصر، خالد الغنيمان، بعد حصوله على بطاقة حمراء في ذات المباراة، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه حكم المباراة.

وأوضحت لجنة الانضباط أن القرارين غير قابلين للاستئناف.

وفي قرار آخر، غرمت لجنة الانضباط خوسيه سييرا، مدرب الوحدة، 45 ألف ريال لامتناعه عن الحضور إلى منطقة التصريحات الصحفية، عقب مباراة الخليج، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.

كما قررت إيقاف نواف الصاعدي، لاعب أبها، مباراتين تشمل مباراة الإيقاف التلقائي لحصوله على البطاقة الحمراء، كما غرمته 20 ألف ريال لسلوكه المشين ضد لاعب ضمك، ولا يجوز له الاستئناف.

وألزمت لجنة الانضباط عبدالعزيز العلاوي لاعب العدالة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي لحصوله على بطاقة حمراء بعد الدخول بعنف على لاعب الهلال.