تغريدة عن الدوري المصري تتسبب بهجوم ناري على الهلال السعودي

السيد العزوني أريبيان بزنس: شنت جماهير الكرة المصرية هجوماً نارياً على نادي الهلال السعودية بعد أن قام حساب للمشجعين باسم “أخبار الهلال” بنشر بتغريدة على منصة أكس سخر فيها من الدوري المصري.

وجاء في التغريدة: “القيمة السوقية لـ 4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري”، صفقة سعود وسافيتش ونيفير ونيمار تقدر بسعر 152.80 مليون يورو”. الهجوم على نادي الهلال لم يكن فقط من الجماهير المصرية التي ذكرت الهلال بهزيمته من الأهلي المصري 4-صفر ولكن من الجماهير العربية وكذلك جماهير السعودية أيضاً استنكروا التغريدة ووصفوها بالسخيفة.

في البداية كتب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك عبر صفحته على منصة “إكس”: “مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الديربي المصري والسعودي وأيهما أفضل! النادي الأهلي والزمالك أندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وإفريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التي تضم أقوى أندية العالم، ولا شك على أن الدربي المصري أهلي والزمالك صاحب الشعبية الاكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن… أما بالنسبة لكرة القدم في السعودية فقد شهدت تطورا وتقدما ملحوظين منذ سنوات دوري قوي حتى قبل انضمام النجوم العالمية دوري يضم فرق قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل أداء المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والأداء الرجولي و الفوز التاريخي الذي أسعدنا جميعا عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم ومعه أسطورة الكرة العالمية ميسي… بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية إلى المدرجات تدريجيا يعطي الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز اللاعبين ويرفع من مستوى الأداء.. مساء الفل”.

فيما كتب الفنان المصري نبيل الحلفاوي : فين بالضبط الفخر دا. وعلق حساب فيصل الشهري قائلا: تغريده مستفزه ولا محل لها من الإعراب والانصاف يحتم ان نعترف بأن القيمه السوقيه لاتمثل ثقلاً داخل الملعب فالفرق المصريه وخاصه الأهلي والزمالك اثبتت انها على مستوى تكتيكي عال جداً رغم الفارق في الإمكانيات والعناصر وهذا تأكيد على قناعتي بأن الاسماء والامكانيات والعناصر تعتبر صفر اذا لم تترجم داخل الملعب. فيما قال حساب فهد: تحية تقدير لأهلنا في مصر وجيراننا .. الكرة المصرية الجميلة نعرفها منذ الطفولة ولا تحتاج من يقيّمها ونحذر كلنا كسعوديين ومصريين الوقوع في فخ الفتنة وهذه تصرفات فردية لا تمثل شعب ..دعم اخوتنا المصريين لنا في هذه المرحلة مهم جداً جداً نظرا لثقل الدولة المصرية الشقيقة جماهيريا وإعلاميا.

وعلق حساب غادة الفير: تغريدة لا طعم ولا لون ولا منطق لها احتفل في انجازك بدون تقليل من الاخرين معا لنرتقي. أما حساب شريف فكتب: بتفكروني بالأطفال لما يوصلوا سن المراهقة وواحد منهم يبقى أطول من أبوه ويعتبر ده انجاز ويفرح بنفسه.. مراهقة أقسم بالله. وعلق فهد بن عبدالعزيز: ذكرتني بأربعة الأهلي المصري على الهلال واهازيج الاهلي العب ياهلال. أما السعودي طالب الشعبان فعلق على هجوم الهلال فقال: “انا من جمهور الاهلي السعودي وحساب الهلال مايمثلنا ونرحب بالجمهور المصري”. وسخر القطري عبد الله بهجت فقال: “لا انت غلطان الصفقة الأولى نيفيز الصفقة الثانية سافيتش الصفقة الثالثة نيمار الصفقة الرابعة سجلها السولية”، وذلك للتذكير بفوز الأهلي على الهلال 4/ صفر. يذكر انه التغريدة لاقت انتشاراً واسعاً لكونها جائت بعد أقل من 48 ساعة من تصريحات وليد الفراج الإعلامي السعودي ضد الدوري المصري ودربي الأهلي والزمالك، وقوله إن ديربي النصر والهلال السعوديين هو الأقوى عربيا.