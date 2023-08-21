مصر.. تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك

عيّنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الإثنين، لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك بعد الاستقالة التي تقدم بها مجلس الإدارة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي وذلك بعد ما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 – 2025 وحتى الآن وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات”.

وتابع: “وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادي، وفى هذا الإطار، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خريطة طريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف: “وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً”.