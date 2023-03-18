عينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، حديثاً، الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بخيت الحجيلي إماماً وخطيباً جديداً لمسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة وذلك بعد بضعة أشهر من القبض على الإمام السابق إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني بتهم رشوة مليونية.

وقال الشيخ محمد الحجيلي “شكر الله لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الثقة الكريمة التي أولاني إياها وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه وأن أكون مساهما في نشر التوحيد والسنة والخير وأن أكون مدافعاً عن ديني وبلادي وولاة أمري ضد كل زائغ ضال منحرف حتى يرضى عني ربي”.

شكر الله لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الثقة الكريمة التي أولاني إياها وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه وأن أكون مساهما في نشر التوحيد والسنة والخير وأن أكون مدافعا عن ديني وبلادي وولاة أمري ضد كل زائغ ضال منحرف حتى يرضى عني ربي pic.twitter.com/5Wx0P2VYcY — أ.د.محمد الحجيليprof.Mohammad ALhjelei (@dmohammad3) March 17, 2023

ولمسجد قباء؛ أقدم مسجد في العالم، أكثر من إمام في الغالب، ويكتسب إمامه وخطيبه شهرة كبيرة في السعودية والعالمين العربي والإسلامي فور تعيينه في منصبه بالنظر إلى مكانة المسجد الذي يزوره ملايين المسلمين سنوياً خلال موسم الحج أو مواسم العمرة.

والشيخ الحجيلي أستاذ في قسم فقه السنة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ويحمل شهادة الدكتوراه في فقه السنة ومصادرها وعلومها، وله عديد من البحوث العلمية المنشورة في مجال تخصصه الشرعي. و”الحجيلي” دائم الظهور في المحاضرات والدروس الدينية في المساجد والمناسبات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تعيين فضيلة الشيخ أ. د. محمد بخيت الحجيلي إمام وخطيباً لـ #مسجد_قباء pic.twitter.com/AG539Oi7Xv — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) March 16, 2023

ضبط إبراهيم الجهني متلبساً بتلقي رشوة

قبضت الجهات المختصة في السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني متلبساً بتلقي رشوة.

والقاضي الجهني من الأسماء المعروفة في سلك القضاء ووزارة العدل السعودية، بالإضافة إلى كونه محسوباً على شيوخ الدين، حيث كان يدرس القضاة في المملكة الشريعة الإسلامية بشكل أكاديمي.

وعمل “الجهني” لسنوات في المحكمة العامة بالرياض بالتزامن مع كونه إمام وخطيب جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بحي الصحافة في مدينة الرياض.

وفي 2020 انتقل إلى المدينة المنورة، حيث تم تعيينه إماماً وخطيباً في مسجد قباء؛ أول مسجد بني في الإسلام.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمحاضرات ودروس دينية وتلاوات للقرآن الكريم للقاضي الجهني.

صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة/ ابراهيم بن عبدالعزيز الجهني أثناء استلامه مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال من أصل ٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها #لا_مكان_للفاسدين_بيننا pic.twitter.com/oCrLILHWBA — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 14, 2022

تفاصيل قضية الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه تم القبض على القاضي الجهني أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال (133 ألف دولار) من أصل أربعة ملايين ريال (1.07 مليون دولار)، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين السعوديين.

وأوضحت “نزاهة” في بيان حينها إن “القاضي تسلم المبلغ المالي مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة في إحدى المناطق”، دون أن تكشف الهيئة الرسمية عن طبيعة تلك القضية.

وأكدت أنه “جار استكمال الإجراءات النظامية بحق القاضي وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.

نقل إدارة مسجد قباء من وزارة الشؤون الإسلامية

كشفت السلطات السعودية، مساء الخميس الماضي، عن خطوة إدارية في مشروعها الذي يستهدف أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء بحيث يزيد عشرة أضعاف مساحته الحالية وتطوير المنطقة المحيطة به.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودشهد مراسم توقيع محضر نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يشهد مراسم توقيع محضر نقل مهمة الإشراف على #مسجد_قباء وتشغيله إلى #هيئة_تطوير_منطقة_المدينة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بحضور معالي الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة م.فهد البليهشي. pic.twitter.com/BJ85ixnn4i — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 16, 2023

وكان مسجد قباء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف أيضاً على نحو 100 ألف مسجد وجامع ومصلى في المملكة؛ مهد الإسلام، بينما يعتبر مسجد قباء أشهرها وأكثرها قدسيةً لدى المسلمين، حيث يعد أول مسجد بني في الإسلام، وقد شارك الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بنائه.