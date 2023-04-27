تعيين إماراتي رئيساً لمجلس إدارة إتش إس بي سي في الشرق الأوسط

أعلن بنك إتش إس بي سي عن تعيين عبدالفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك بالمنطقة.

وعيّن البنك محمد عبدالرحمن المرزوقي خلفاً لعبدالفتاح شرف في منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات.

وتأتي هذه التعيينات القيادية الجديدة التي تصبح نافذة اعتباراً من أول مايو، ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركي، وفق صحيفة الخليج.

ويتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات لمدة 13 عاماً إلى جانب إشرافه على إدارة أعمال البنك في كل من الجزائر والبحرين والكويت ضمن منصب رئيس إدارة الأعمال الدولية منذ عام 2017.

بينما يأتي تعيين محمد عبد الرحمن المرزوقي في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، كتتويج لمسيرة مهنية مصرفية طويلة مع إتش إس بي سي منذ انضمامه للبنك في عام 2002.

وسوف يتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد خلفاً لسمير عساف، الذي سيبقى عضواً غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وكذلك كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة بي في .