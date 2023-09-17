تعويم الجنيه المصري.. هل اقتربت الموجة الرابعة؟

الطلب المكبوت على الدولار يعزز التكهنات بقوة، بأن مصر قد تضطر للسماح بتخفيض رابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022، فهل يتم تعويم الجنيه المصري قريبا؟

تقرير دولي رصد تزايد الضغوط على عملة مصر، في ظل استمرار نقص السيولة من العملات الأجنبية في البلاد، ما يزيد الرهان على قرب تعويم الجنيه المصري، بما يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية أكبر.

وقد يصل الدولار إلى 38.7 جنيها مصرياً بنهاية هذا العام، ويتراجع إلى 36.12 العام المقبل وفق توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشن”.

وقالت المؤسسة، إن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) قد يكون عاملاً أساسياً لعودة الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، كما سيحفز برنامج الطروحات الحكومية.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن ترتفع التدفقات الوافدة بشكل أكبر إذا تم تخفيض قيمة العملة الذي قدرت حدوثه في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، بشكل صحيح” (أي إذا سمحت السلطات بالتقارب الكامل مع سعر الصرف في السوق الموازية وأبلغت المستثمرين الأجانب بأن هذا سيكون آخر تعديل للعملة).

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وترى المؤسسة أن التخفيض الناجح لقيمة العملة من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من صفقات الخصخصة، وتشجيع مستثمري المحافظ (الذين امتنعوا عن الاستثمار في الأصول المصرية منذ مارس 2022) على العودة إلى سوق الدين المحلي، وفق التقرير.

وتوقعت “فيتش سوليوشن” أن يؤدي تخفيض سعر العملة إلى انخفاض مخاطر السوق في مصر، مما سيسمح لصندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد البالغة قيمته 3 مليارات دولار المعلق منذ مارس 2023.

وبينما تتوقع “فيتش سوليوشن”، نمو الاقتصاد المصري بـ4.2% العام الجاري و4.4% العام المقبل، يظهر تقديرها للناتج المحلي الإجمالي بالدولار مواصلة انكماشه.

تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عند تقديره بالعملة الأميركية سيصل إلى 300 مليار دولار هذا العام، هبوطاً من 409 مليارات دولار العام الماضي و425 مليار دولار في 2021، ما يظهر تأثير سعر الصرف على الناتج المحلي للبلاد عند تقييمه بالدولار.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

اعتاد البنك المركزي المصري عقد اجتماعه بشكل دوري، وفق مواعيد محددة مسبقا، وسيكون لجنة السياسات النقدية التالي يوم 21 سبتمبر الجاري.

وهذا الاجتماع هو السادس للجنة منذ بداية العام الحالي 2023.

وكان الاجتماع الأخير عقد يوم 3 أغسطس الماضي، وتم خلاله رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.

وربط بعض الخبراء قرارات اقتصادية أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، مع اقتراب تعويم الجنيه المصري.

وقرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه مصري، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%.

تعويم الجنيه المصري.. هل اقترب؟

وزاد الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة 15%، كما ضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين لـ600 بدلاً من 300 جنيه، ووجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، وغيرها من القرارات.

واعتبر محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية أن قرارات الرئيس المصري ستزود السيولة في السوق، وبالتبعية سيزداد معدل التضخم لكنه جانب اجتماعي مبني على احتياجات الناس.

وتابع في تصريحات لقناة العربية إن تلك القرارات ستوفر الحد الأدنى للمعيشة للفئة المستهدفة، لأن متوسط دخل الفرد أصبح أقل بعد تكرار تعويم الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، فيما نتهيأ لتعويم رابع حالياً.

تاريخ تعويم الجنيه المصري

في نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، وظل الحال مستقرا حتى مارس العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين شهد الجديد خفضا في قمته 3 مرات متتالية على النحو التالي:

مارس 2022: انخفض الجنيه بنسبة 25 % من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار.

أكتوبر 2022: انخفض الجنيه بنسبة 25 % من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار.

يناير 2023: انخفض الجنيه بنسبة 30 % من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار.