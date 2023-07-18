تعويضات للحجاج المصريين من شركة سعودية

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، خلال موسم حج العام الجاري، عن قيمة تعويضات شركة رواف منى السعودية بسبب ما حدث في موسم الحج من مخالفات كبيرة أدت إلى غضب الحجاج.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قيمة تعويضات الحجاج من الشركة السعودية وصلت إلى 1200 ريال للخمس نجوم، و 100 ريال للبري والاقتصادي.

رواف منى تعتذر للحجاج المصريين المتضررين من خدماتها

وفي ذات السياق سبق وتقدمت شركة رواف منى لخدمات الحجاج باعتذار رسمي إلى حجاج شركات السياحة الذين تضرروا من بعض القصور في مخيماتهم خلال الحج، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفوري لكل حاج أضير من هذا القصور.

التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج

وسبق ونجحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد جهود مكثفة وماراثون من التفاوض والمباحثات، في التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج إحدى الشركات السعودية المصرح لها بتقديم حزم الخدمات لبعثات حجاج الدول الإسلامية، يأتي ذلك بعد قرار وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة بتغيير النظام الذي دام لسنوات طويلة وكان يقصر خدمة بعثات الحج علي مؤسسة واحدة لكل بعثة او مجموعة بعثات.

وفي سياق آخر أثارت الكيانات الوهمية، خلال الأيام الماضية جدلا كبيرًا بين أصحاب شركات السياحة وذلك بسبب حرق أسعار العمرة، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة، البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك ضمن جهودها في تمكين المزيد من للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.