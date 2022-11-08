تعهدات خليجية بتحقيق الحياد الكربوني في النفط والغاز بحلول عام 2050

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده تستثمر في الطاقة المتجددة، وتركز على الحد من تأثير الكربون الناتج عن إنتاجها من الوقود الأحفوري.

وأضاف أن الإمارات ستظل مورداً مسؤولاً للنفط والغاز ما دام العالم في حاجة إليهما، موضحاً أن النفط والغاز في الإمارات من بين الأقل كثافة في الكربون حول العالم وأن بلاده ستواصل التركيز على خفض انبعاثات الكربون من هذا القطاع.

خطة الإمارات لخفض الانبعاث الكربوني

المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050

توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة بهدف إضافة 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

المملكة تستهدف صافي انبعاثات صفرية من الكربون

من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، يستهدف صافي انبعاثات صفرية من خلال التنمية المستدامة بحلول عام 2050.

قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستخصص 2,5 مليار دولار من أجل مبادرة خضراء بالشرق الأوسط على مدار السنوات العشر القادمة وستستضيف مقرها الرئيسي.

جهاز الاستثمار العماني يوقع مذكرة تفاهم لبحث الاستثمار في مشروع محطة رياح بمصر

أما جهاز الاستثمار العماني فقد وقع مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في مشروع محطة رياح السويس في مصر.

ووقعت أكوا باور مذكرة تفاهم في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.