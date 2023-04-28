مدارس مكة والطائف والرياض، تحدد مواعيد الدوام

أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية، الذي يبدأ تطبيقه (الأحد) القادم، بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.

وقد أعلنت محافظة الطائف يوم أمس اعتماد توقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس ابتداءً من يوم الأحد 10 شوال 1444ﮪ.

#تعليم_الطائف:

اعتماد توقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس

ابتداءً من يوم الأحد 10 شوال 1444ﮪ.

⬇️ pic.twitter.com/dPDzvE9zeG — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 27, 2023

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، يوم الأربعاء، أن مدارس الإدارة شهدت عودة الطلاب والطالبات بكل جد ونشاط لإكمال رحلتهم التعليمية، مع بداية التوقيت الصيفي للدوام لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل/نيسان إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو/حزيران.