تعليق الدراسة في مناطق سعودية عديدة مع استمرار هطول الأمطار

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة (منطقة الرياض) عن استمرار الدراسة اليوم الخميس عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضحت إدارة تعليم المجمعة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغاط (منطقة الرياض) استمرار الدراسة عن بُعد اليوم الخميس عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس الغاط.

وقررت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي (منطقة الرياض) استمرار الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي، اليوم الخميس لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وقررت إدارة التعليم بمحافظة الخرج (منطقة الرياض) استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، اليوم بمدارس محافظتي الخرج والدلم، نظراً للحالة المطرية الراهنة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الباكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الطائف والعرضيات وميسان حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، كما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الباحة جنوب غرب السعودية، أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير جنوب غرب المملكة أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الدرب وبيش وجازان وفرسان حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الخميس، وتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيول وتساقُط البَرَد على الخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد على الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

في حين تشهد منطقة حائل ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وكذلك تشهد منطقة القصيم ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والبدائع والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة حتى الساعة الرابعة فجرًا.