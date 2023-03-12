تعليق الدراسة في مناطق عديدة من السعودية

أكدت إدارات تعليم عدة في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بسبب التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إثر التقلبات الجوية.

وشمل التعليق بحسب حساب “إجازة” في موقع تويتر الخاص بتغطية الإجازات الرسمية وأخبار التعليم العام والتعليم الجامعي في السعودية في مناطق ومدن هي:

تعليق الدراسة غدا الاثنين في #حفر_الباطن

تعليق الدراسة غدا الاثنين في محايل عسير

تعليق الدراسة غدا الاثنين في #الباحة

تعليق الدراسة غدا الاثنين في #سراة_عبيدة و #ظهران_الجنوب

حتى الآن تم تعليق الدراسة في #عسير #النماص #بيشة #رجال_ألمع #بلقرن

وبدأ المرصد الوطني للأرصاد أطلق منذ مساء اليوم الإثنين في إطلاق تنبيهات متقدمة وتحذيرات، ضمن تغريدات متتالية عبر موقع تويتر، هذه بعضها:

تنبيه متقدم في #منطقة_الحدود_الشمالية – #العويقيلة #رفحاء

وتنبيه في #منطقة_عسير – #أبها #أحد_رفيدة #الحرجة #الربوعة

تنبيه متقدم – #منطقة_القصيم – #الأسياح #البدائع #البكيرية

تنبيه متقدم – #منطقة_مكة_المكرمة – #القنفذة

تنبيه متقدم – #منطقة_حائل – #الحائط #السليمي #الشملي #الشنان

وتنبيه متقدم – #منطقة_عسير – #العرين #بيشة #تثليث #طريب

تنبيه متقدم – #منطقة_عسير – #البرك #القحمة

تنبيه متقدم – #منطقة_جازان – #جازان #فرسان

تنبيه متقدم – #منطقة_جازان – #الحرث #الدائر #الريث #العارضة

تنبيه متقدم – #منطقة_جازان – #أبو_عريش #احد_المسارحة #الدرب

تنبيه متقدم – #منطقة_نجران – #بدر_الجنوب #ثار #حبونا #خباش

تحذير – #منطقة_عسير – #أبها #أحد_رفيدة #الحرجة #الربوعة

وتحذر في: #منطقة_عسير – #المجاردة #بارق #رجال_المع #محايل

وكان عدد من إدارات التعليم في مناطق أعلنت ليل أمس السبت عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد وذلك بسبب التقلبات الجوية وبعض التحذيرات، وقررت الإدارات تحويل الدراسة إلى منصة “مدرستي” لتكون الدراسة عن بعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في تقريره أمس السبت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل.