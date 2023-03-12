أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد وذلك بسبب التقلبات الجوية وبعض التحذيرات.

وشمل التعليق كل من مكة المكرمة، والباحة، وجدة، والطائف، والنماص، والمهد بالمدينة المنورة، والقنفذة، وحائل وقررت الإدارات تحويل الدراسة إلى منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسه في بعض مناطق السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة قد أكد في تقريره اليومي أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل.

وقال موقع “طقس العرب” إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، تقرر #تعليق_الدراسة الحضورية فيما يلي:

حائل: تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد 1444/8/20 هـ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة في السعودية

جامعة الطائف: تعليق الدراسة حضورياً يوم غدٍ الأحد 12 مارس/آذار 2023؛ وتحويلها على منظومة “البلاك بورد” في المقر الرئيسي بالحوية، وجميع فروع الجامعة الأخرى.

تعليم الليث: تكون الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب والطَّالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة في بعض مدن السعودية

جامعة أم القرى: تكون الدراسة عن بعد للطلاب والطالبات ليوم غدٍ الأحد 20/ 8 / 1444 في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

تعليم المهد: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جامعة الباحة: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة رافد لجميع كليات الجامعة يوم غدٍ الأحد 20 شعبان 1444هـ الموافق 12 مارس/آذار 2023م.

تعليق الدراسة الحضورية في بعض مدن السعودية

مكة، الجموم، الكامل، بحرة: تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يوم الأحد 20 / 8 / 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الباحة: تحويل الدراسة عن بعد عبر #منصة_مدرستي يوم غد الأحد لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـتعليم الباحة بكافة المحافظات.

جدة، رابغ، خليص: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

المخواة: تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة #مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـتعليم المخواة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444هـ.

فيديو | تعليق الدراسة الحضورية في جدة والطائف والباحة وحائل اليوم وتحويلها عن بعد#الإخبارية pic.twitter.com/5zvita3bYw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2023