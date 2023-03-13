تعليق الدراسة الحضورية لليوم الثالث في مناطق سعودية

أعلنت إدارات التعليم في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الإثنين عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية ليكون اليوم الثالث على التوالي في بعض المناطق.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير؛ جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأكد حساب “وكالة تعليق الدراسة” السعودي في تويتر أنه “حتى الآن (10:45 بتوقيت مكة المكرمة) تم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في كل من:

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