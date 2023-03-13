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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تعليق الدراسة الحضورية لليوم الثالث في مناطق سعودية

أعلنت إدارات التعليم في عدة مناطق سعودية مساء اليوم الإثنين عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية

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تعليق الدراسة الحضورية في مناطق سعودية لليوم الثالث على التوالي

أعلنت إدارات التعليم في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الإثنين عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية ليكون اليوم الثالث على التوالي في بعض المناطق.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير؛ جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأكد حساب “وكالة تعليق الدراسة” السعودي في تويتر أنه “حتى الآن (10:45 بتوقيت مكة المكرمة) تم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في كل من:

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