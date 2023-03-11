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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تعليق الدراسة الحضورية في مكة المكرمة يوم الأحد

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد 12/3/2023

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تعليق الدراسة الحضورية في مكة المكرمة الأحد بسبب الأمطار

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة غرب المملكة العربية السعودية ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وقال المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنه بمشيئة الله، استمرار هطول الامطار الرعدية على معظم مناطق #المملكة من #الأحد إلى #الخميس 2023/3/16-12م”.

وقال أيمن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد “أصدر #المركز_الوطني_للأرصاد تمديداً للتنبيه الصادر مسبقاً لليوم السبت، على العاصمة المقدسة بأمطار خفيفة الى متوسطة حتى الساعة ١٢ ليلاً.

ثم أصدر تحذيراً من الساعة ١٢ ليلاً وحتى السادسة م الأحد بأمطار غزيرة..

إذا اراد الله تعالى”.

جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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