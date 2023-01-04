تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وسيكون الدوام الدراسي غداً -عن بُعد- عبر ” منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وهطلت اليوم، أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة جدة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية لهذا اليوم على معظم أحياء ومراكز المحافظة.

فيما حذّر الدفاع المدني من مغبة التعرض لمجاري السيول والأودية أو عبورها وعدم المجازفة بتجاوزها، واتباع الطرق الرئيسة من أجل سلامة الجميع.