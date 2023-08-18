دوى انفجار في ساعات صباح الجمعة، وسط العاصمة الروسية موسكو بعد اعتراض طائرة مسيرة قرب مركز معارض إكسبو مما أدى إلى إصابة واندلاع نيران فيه، ونقلت رويترز عن مسؤولين روس إن طائرة مسيرة أوكرانية اقتحمت مبنى في وسط موسكو يوم الجمعة بعد أن أسقطته الدفاعات الجوية الروسية مما عطل الحركة الجوية في جميع المطارات المدنية بالعاصمة الروسية.

ووصف شاهد لـ رويترز كان في المنطقة سماعه “انفجارا قويا”. وأظهرت صور لرويترز عمال وعمال طوارئ يتفقدون سقف مبنى غير سكني أصابته الطائرة بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين إنه لم تقع إصابات بعد أن دمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة سقط حطامها المشتعل بعد ذلك على مبنى غير سكني لمجمع إكسبو سنتر في موسكو في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

مركز المعارض هو مجموعة كبيرة من أجنحة العرض والقاعات متعددة الأغراض ، على بعد أقل من 5 كيلومترات (3.1 ميل) من الكرملين. وقالت وزارة الدفاع الروسية “في حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت موسكو ، شن نظام كييف هجوما إرهابيا آخر باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف تقع في موسكو ومنطقة موسكو”.