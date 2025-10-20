تعطل خدمات الإنترنت في أمازون وعشرات المواقع العالمية

تسبب انقطاع كبير في الإنترنت على عشرات المواقع العالمية مما حال دون وصول ملايين الأشخاص إلى مواقع مثل سناب شات وفورتنايت ودولينجو، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية. وأعلنت أمازون أن المشكلة الأساسية قد “تم حلها بالكامل”، مضيفةً أن “معظم العمليات تسير بشكل طبيعي الآن”. ومع ذلك، لا يزال الانقطاع يُحدث فوضى عارمة حول العالم، حيث لا يزال ملايين العملاء يواجهون مشاكل في الوصول إلى مواقعهم المفضلة. تكمن المشكلة في خدمات أمازون ويب، وهي خدمة حوسبة سحابية تُشغّل جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للعديد من مواقع الويب. ويكشف موقع رصد الأعطال على الإنترنت، توقف أو تعطل عشرات الخدمات والمواقع على الإنترنت في السعودية والإمارات.

وذكرت أمازون في بيان أنها تعافت من الأعطال التي وقعت، وأنها كشفت معدلات عالية في حالات ظهور خطأ وتأخيرات الاستجابة في إحدى المناطق الأمريكية التي تعد من أكثر المناطق الحيوية في منظومة خوادم أمازون، إذ تستضيف عدداً ضخماً من البنى التحتية التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا والخدمات المالية والترفيهية حول العالم. وتعتمد العديد من شركات لها خدمات إنترنت على خطط بديلة عند تعطل خدمات السحاب من أمازون AWS في وقت تتكتل فيها الإنترنت نحو أقطاب مركزية ينسحب تأثير أعطالها على معظم الإنترنت.