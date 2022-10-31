تعزيز رأس المال الفكري

اشارت سحر المرزوقي مالكة ومديرة مدرسة الفارس الدولية ، في مقابلة خاصة مع CEO الشرق الأوسط للحديث عن أهمية التعليم لمستقبل المملكة العربية السعودية الطموح إلى تطورات قطاع التعليم في المملكة. وعن نظرتها لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، تشير بالقول:

بدعم حالي من وزير التربية والتعليم وفي إطار أهداف رؤية المملكة 2030، نحن في طريقنا لنصبح في مقدمة الدول الرائدة في مجال التعليم. وسيقودنا الطموح المركز إلى مستقبل عالمي المستوى. أعتقد حقاً أن لدينا القدرة على أن نكون من بين الدول الرائدة في قطاع التعليم وأن ما نحققه سيحدد المعيار للعديد من الدول الأخرى. نحن نشهد تطوراً منهجياً للمباني المدرسية في جميع أنحاء البلاد – خاصة الصغيرة منها – حيث يطلب من المدارس التي لا تتبع المعايير المحددة الاغلاق. يجب أن تكون المرافق المدرسية مجهزة بشكل صحيح من أجل سلامة طلابنا وتوفير بيئات تعليمية رائدة.

يتزايد وعي السكان السعوديين بأهمية التعليم الجيد. ومن ثم، فإننا نشهد المزيد من المدارس الدولية تأتي إلى المملكة العربية السعودية وسيتم الترحيب بها بأذرع مفتوحة. هذا جزء من رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تبني الاختلافا الثقافية العالمية من مختلف النظم التعليمية.

من وجهة نظري وتماشيا مع برنامج تحقيق رؤية 2030 في التعليم، أعتقد أنه يجب علينا التركيز على ما يلي:

1- الحق في التعليم الجيد للأطفال إلى الأبد

2- جعل التدريس مهنة مطلوبة

3- الارتقاء بجودة المعلمين ومنهجيات التدريس

4- توفير بيئة تشجع الإبداع في التعلم

ما هو دور التكنولوجيا في تطور التعليم؟

التكنولوجيا هي أداة يمكن استخدامها بطرق مختلفة لتعزيز رحلة التعلم. إنه جزء افتراضي من كل صناعة والتعليم لا يختلف. نحن نشهد تطور الفصول الافتراضية، وتحول أنظمة إدارة المدرسة، وتجديد منصات التعلم عبر الإنترنت. في الآونة الأخيرة، شهدنا تطور الواقع الافتراضي والمعزز الذي يوفر فرصاً تعليمية باهرة. ومع ذلك، أعتقد حقاً أن التعليم الشخصي سيظل أكثر الوسائل فعالية لتعليم المتعلمين الأصغر سناً. وستزيد المساعدات الافتراضية من تعزيز رحلة التعلم ولكنها لن تحل محل دور المعلمين والمدارس في رحلاتهم التعليمية.

ما الذي يجب القيام به لتشجيع النساء على دخول عالم الأعمال؟

المملكة العربية السعودية هي الآن أرض تكافؤ الفرص. يمكننا أن نرى المزيد من سيدات الأعمال الناشئة في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم. هذا هدف واضح لرؤية المملكة 2030 حيث يكون تمكين المرأة هدفاً أساسياً. أنا شخصياً أشجع السيدات السعوديات على الاستثمار في قطاع التعليم لأننا بحاجة إلى المزيد من المدارس عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة. نحن أمة شابة ذات حوالي 9 ملايين شخص تحت سن 15 عاماً تحتاج إلى العديد من المدارس.

قرب المدارس من المنازل أمر ضروري للتلاميذ الصغار لدينا. وهذا بدوره يخلق الحاجة إلى المزيد من المدارس في كل حي حتى يحصل أطفالنا الأعزاء بسهولة على تعليم رائع دون الحاجة إلى القلق بشأن التنقل. من تجربتي، يمكن أن يكون الاستثمار في التعليم مربحاً للغاية. والأهم من ذلك، أنها مهمة نبيلة بطبيعتها لأننا سنكون مشاركين نشطين في تشكيل الأجيال القادمة.

أخبرينا عن أهدافك الخيرية

لدينا حيز خاص بالأرامل والأيتام. حوالي 30% من عائدات المدرسة يذهب لتلبية هذه الحاجة. لدينا قاعدة في مدرسة الفارس الدولية التي تدعم أي طالب فقد والديه من خلال برنامج المنح الدراسية الكامل لدينا.

لقد قمنا ببناء برنامج المسؤولية الاجتماعية في المدرسة منذ عدة سنوات بمساعدة الأمم المتحدة واليونسكو، كجزء من مناهجنا هو المشاركة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية. وأحد الأمثلة على ذلك هو أننا نرسل متطوعينا من الصفين 11 و 12 إلى مخيمات اللاجئين للمساعدة بطرق مختلفة يراها متعلمونا المتحمسون مناسبة. حيث يعلم البعض الأطفال المحرومين كيفية القراءة والكتابة، يختار البعض المساعدة في إعادة بناء المنازل، والبعض الآخر يساعد في تأمين المياه النظيفة والغذاء الصحي، وما إلى ذلك.

هذه هي تجربة الحياة المتغيرة التي يعيشها طلابنا الأحباء وقادة المستقبل، ليقارنوها، بحياتهم المرفهة ويجعلهم في مقارنة بين طريقة عيشهم وعيش الأطفال المحرومين من مخيمات اللاجئين.

كيف يمكن للمدارس تبني الاستدامة؟

استدامة وجودنا هي مسؤولية كل شخص بما في ذلك طلابنا الذين يكبرون لكي يصبحون تصبح مستقبلنا. ومن ثم، ينبغي لنا أن ننقش بطريقة منهجية مثل هذه المسائل الحاسمة فيها. يتم ذلك من خلال أجزاء من المناهج التعليمية ومن خلال الأنشطة اللامنهجية.

هل يمكنك شرح عملية فتح مدرسة في العلا؟

كنا محظوظين لاختيارنا كأول مدرسة دولية تفتح أبوابها في العلا بعد عملية اختيار صارمة. يتم تحويل العلا إلى مدينة عبر مشروع ضخم بمليارات الدولارات. هدفنا هو التدريس باستخدام المعايير الدولية للتعلم مع تبني هوية وثقافة العلا العميقة. نحن نعمل حالياً في مبنى مدرسة تم تجديده يستوعب حوالي 300 طالب من الحضانة إلى الصف السادس. كما نقوم ببناء منشأة تعليمية عالمية المستوى تستوعب أكثر من 1200 طالب من الحضانة إلى الصف 12. نحن نبني المدرسة بمعايير استمرارية البكالوريا الدولية مع الحفاظ على ثقافة وهوية العلا.

إن رؤية الهيئة الملكية في العلا مذهلة بتطلعاتها وطريقتها الدقيقة في إدارة كل جانب من جوانب بناء المدينة. ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا التطور.

ما هو الدور الذي تلعبه رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم؟

شخصياً، أنا راضية عن المدرسة الوحيدة التي قمت أنا وفريقي المذهل ببنائها وتطويرها على مدى السنوات الـ20 الماضية. ومع ذلك، فإن الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030 أعطتني الشعور بالمسؤولية والواجب لتكرار هذا الإنجاز في مواقع ومدن متعددة. سأواصل الاستثمار في التعليم لتعزيز معرفتنا وبناء معايير ومرافق تعليمية عالمية المستوى.

ما الإنجازات الشخصية التي حققتها؟

لقد كنت محظوظة بالحصول على جائزة في هونغ كونغ تقديراً لعملنا في مشاريع الإبداع والنشاط والخدمة في عام 2019. لقد دعيت في عام 2019 من قبل اليونسكو للتحدث في مبنى الأمم المتحدة في جنيف عن تجربتنا مع برنامج “كاس” في مخيمات اللاجئين الذي لقي استحسانا من الجمهور العام. وفي عام 2021، تم تكريم مدرسة الفارس الدولية من قبل وزير التربية والتعليم آنذاك، الدكتور حمد آل الشيخ، لإنجازاتنا بحصول طلابنا على المركز الأول في امتحان الاتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية على الصعيد الوطني.

نحن نؤمن بالحق في التعليم الجيد للأطفال إلى الأبد

وعي السعوديين يتزايد بأهمية التعليم الجيد

25% هي نسبة التعليم الخاص المتوقع في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن موردور إنتليجنس

2226 طالب من 26 دولة مسجلين حالياً في مدرسة الفارس الدولية