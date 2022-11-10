فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

تعرّف على برج العرب وجهة الإقامة الأشهر في دبي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
برج العرب جميرا

يمثل “برج العرب جميرا” الأيقونة المعمارية التي رسخت مكانة دبي على الخارطة العالمية، فقد تم تشييد الفندق ذي التصميم الذي يحاكي شكل الشراع ليغدو أحد أبرز معالم الإمارة.

وفي ما يلي 6 من أبرز الحقائق الخفيّة التي قد لا تعرفونها عن “برج العرب جميرا” :

طرق نقل في منتهى الفخامة

يمتلك برج العرب جميرا أسطولاً من سيارات رولز رويس ليتيح لزواره إمكانية التنقل من مطار دبي الدولي وإليه أو في أنحاء الإمارة. وللتواقين للاستمتاع بتجربة وصول أكثر فخامة، يمكن للضيوف الوصول إلى الفندق عبر طائرة هيلوكوبتر والتي ستحط على مهبط الطائرات الأيقوني على ارتفاع 212 متراً فوق مستوى سطح البحر.

حلم من ذهب

يغطي الديكورات الداخلية لبرج العرب جميرا الذهب من عيار 24 قيراطاً، فقد تم تزيين الفندق الفاخر بنحو 2000 متر مربع من أوراق الذهب عيار 24 قيراطاً.

تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لمجموعة جميرا

وجهة عافية واستجمام فوق السحاب

يعتبر المنتجع الصحي “تاليس” من أفضل المنتجعات الصحية حول العالم التي توفر للضيوف علاجات حصرية

تجارب المطاعم الممهورة بنجوم ميشلان

يتفرد برج العرب جميرا بمشهد مأكولات استثنائي يقوده لفيف من أشهر الطهاة الحائزين على إشادة عالمية لا سيما في مطعم “المنتهى” الحائز على نجمة ميشلان.

تجربة التراس وخدمة المساعد الشخصي الفاخرة

يوفر تراس برج العرب جميرا فرص للاسترخاء والاستمتاع بمياه الخليج الرائعة وكذلك الرمال الناعمة التي تم تزويد شواطئ الجزيرة بها لتكون امتدادا لأجواء الشواطئ الطبيعية المحيطة على امتداد ساحل دبي،  ويعد الضيوف والأعضاء بأرقى تجارب الضيافة العربية الأصيلة.

الكابتشينو الذهبي عيار 24 قيراطاً

يمكن لزوار برج العرب جميرا الاستمتاع بارتشاف كوب كابتشينو مغطى برقائق من الذهب عيار 24 قيراطاً في ردهة “صحن الدار” من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث تُصنع القهوة باستخدام حبوب أرابيكا الممزوجة بالحليب والمغطاة برقائق ذهبية عيار 24 قيراطاً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا