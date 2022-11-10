تعرّف على برج العرب وجهة الإقامة الأشهر في دبي

يمثل “برج العرب جميرا” الأيقونة المعمارية التي رسخت مكانة دبي على الخارطة العالمية، فقد تم تشييد الفندق ذي التصميم الذي يحاكي شكل الشراع ليغدو أحد أبرز معالم الإمارة.

وفي ما يلي 6 من أبرز الحقائق الخفيّة التي قد لا تعرفونها عن “برج العرب جميرا” :

طرق نقل في منتهى الفخامة

يمتلك برج العرب جميرا أسطولاً من سيارات رولز رويس ليتيح لزواره إمكانية التنقل من مطار دبي الدولي وإليه أو في أنحاء الإمارة. وللتواقين للاستمتاع بتجربة وصول أكثر فخامة، يمكن للضيوف الوصول إلى الفندق عبر طائرة هيلوكوبتر والتي ستحط على مهبط الطائرات الأيقوني على ارتفاع 212 متراً فوق مستوى سطح البحر.

حلم من ذهب

يغطي الديكورات الداخلية لبرج العرب جميرا الذهب من عيار 24 قيراطاً، فقد تم تزيين الفندق الفاخر بنحو 2000 متر مربع من أوراق الذهب عيار 24 قيراطاً.

وجهة عافية واستجمام فوق السحاب

يعتبر المنتجع الصحي “تاليس” من أفضل المنتجعات الصحية حول العالم التي توفر للضيوف علاجات حصرية

تجارب المطاعم الممهورة بنجوم ميشلان

يتفرد برج العرب جميرا بمشهد مأكولات استثنائي يقوده لفيف من أشهر الطهاة الحائزين على إشادة عالمية لا سيما في مطعم “المنتهى” الحائز على نجمة ميشلان.

تجربة التراس وخدمة المساعد الشخصي الفاخرة

يوفر تراس برج العرب جميرا فرص للاسترخاء والاستمتاع بمياه الخليج الرائعة وكذلك الرمال الناعمة التي تم تزويد شواطئ الجزيرة بها لتكون امتدادا لأجواء الشواطئ الطبيعية المحيطة على امتداد ساحل دبي، ويعد الضيوف والأعضاء بأرقى تجارب الضيافة العربية الأصيلة.

الكابتشينو الذهبي عيار 24 قيراطاً

يمكن لزوار برج العرب جميرا الاستمتاع بارتشاف كوب كابتشينو مغطى برقائق من الذهب عيار 24 قيراطاً في ردهة “صحن الدار” من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث تُصنع القهوة باستخدام حبوب أرابيكا الممزوجة بالحليب والمغطاة برقائق ذهبية عيار 24 قيراطاً.