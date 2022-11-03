تعرّف على اليوتيوبر الذي زاد وزنه 100 كلغ أمام الكاميرا

يختلف محتوى المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم بحسب المضمون أو الفكرة المرغوب بإيصالها، أو الجمهور المتابع الذي يرغبون بالحصول على مشاهداته، أو تشكيل حالة فريدة لا يمكن تكرارها ما يجعل منافستهم شبه مستحيلة.

بين الفئة الأخيرة مثال قد لا نشهد مثيل له فعلا. إنه نيكولاس بيري، المشهور على “يوتيوب” باسم “نيكوكادو أفوكادو“، الذي تناول كميات كبيرة من الطعام أمام الكاميرا على مدار السنوات الماضية، ما رفع عدد المشاهدات والمتابعين ورصيده في البنك إلى الملايين، كذلك أضاف 100 كلغ إلى وزنه.

نيكوكادو أفوكادو النباتي الذي أصبح نهماً بالبرغر:

ولد نيكولاس في أوكرانيا في 19أيار/مايو 1992

عندما بلغ عمره 5 سنوات تبنته عائلة من بنسلفانيا

عندما كان مراهقا تم تشخيص إصابته باضطراب الوسواس القهري و اضطراب نقص الانتباه.

انضم إلى يوتيوب في 27 أيار/مايو 2014

أغلب الفيديوهات التي نشرها كان يأكل خلالها كميات هائلة من الطعام

لديه 6 قنوات نشطة على يوتيوب، تضم أكثر من 7.2 مليون متابع

يفوق عدد مشاهدات الفيديوهات التي نشرها 2.2 مليار مشاهدة.

حينما بدأ البث على يوتيوب كان وزنه يقارب 70 كلغ وهو يفوق 170 كلغ حالياً

كان يطمح بأن يكون عازف كمان وكان حلمه أن يعزف في برودواي

كان نباتيا يحافظ على نظام غذائي صحي

بداية نيكوكادو أفوكادو مع يوتيوب

شهدت حياة نيكولاس بيري عام 2014، تحولاً كبيراً إذ انتقل للعيش في كولومبيا، مخلفاً وراءه حلم أن يصبح عازف كمان مشهوراً وترك مدينة نيويورك التي كان انتقل إليها لهذه الغاية، بعد أن تعرف على شاب من الدولة الأمريكية الجنوبية يدعى أورلين هوم.

وأورلين الذي سبق نيكولاس لعام “يوتيوب” هو من شجعه للظهور لأول مرة على منصة الفيديو وهكذا ولد نيكوكادو أفوكادو.

الفيديو الأول كان حول فوائد التمارين الرياضية وأهمية أن تكون نباتياً.

نهاية عهد النباتية

قرر نيكولاس في الأول من أيلول/سبتمبر 2016 أن لا يكون نباتياً، عبر بث مقطع فيديو بعنوان “لماذا لم أعد يوتيوبر نباتي”.

حصل المقطع على ما يفوق 5 ملايين مشاهدة

وصف نيكولاس خلال الفيديو الذي يرفض الطعام من أصل حيواني بأنه “غير متوازن وعدائي وغير مستقر عقليا”.

تلقى وابلا من التعليقات، على سبيل المثال: “هنا يرقد النسخة العاقلة من نيكوكادو أفوكادو”.

وجبته الهائلة الضخم الأولى التي التهمها أمام الكاميرات كانت عبارة عن أكلة كولومبية تدعى “إمباناداس”

انتشرت بعد ذلك فيديوهات كثيرة لنيكولاس وهو يتناول كميات هائلة من البيتزا المتنوعة والبرغر أو الدجاج المقلي أو المعكرونة

اعترف نيكولاس خلال مقابلة أجراها مع مجلة “ميل” في عام 2020 أن كل ما يقوم به أمام الكاميرا متفق عليه مسبقاً وأن هدفه هو الحصول على الإعجاب وإعادة النشر والمشاركات:

“كل شيء مكتوب. يوتيوب وسيلة لخلق شخصية وتقديم الترفيه. ما تراه على الكاميرا مبالغ فيه تماما للحصول على نقرات. يشاهد الناس المصارعة ويعرفون أنها مزيفة. إنهم يعرفون أن تلفزيون الواقع مزيف، لكن هذا لا يمنعهم من الاستمتاع به. أنا ذكي بما فيه الكفاية لمعرفة أن الدراما تبيع”.

الندم جاء متأخراً

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نشر نيكولاس فيديو يتحدث فيه عن الزيادة الكبيرة في وزنه وكيفية تحوله من شاب وسيم رشيق ذي وزن مثالي، إلى شخص يحمل على كاهله وزناً زائداً جراء افراطه في الأكل الدسم.

وتحدث عن معاناته الصحية والمرضية، وكيف أن العديد من متابعيه يسخرون منه، ويلومونه أنه يقوم بكل ذلك من أجل المال.

السمنة في العالم العربي

في المحصلة العامة، إن كان الطعام لذيذاً، فإن السمنة الزائدة والافراط في تناول المأكولات يعد مرضاً، قد يؤدي إلى الوفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في أيار/مايو المنصرم، من مخاطر هذه الآفة، ونشرت بيانات حول انتشارها في العالم عامة وخاصة في الدول العربية، وجاءت نتائجها كالتالي:

الكويت: 34.28%

قطر: 33.46%

السعودية: 31.73%

الأردن: 29.17%

الإمارات: 28.44%

وعزت معدّلات السمنة في الكويت بشكل خاص إلى أسلوب الحياة غير الصحي الذي يعيشه كثيرون في البلاد، سواء من حيث نوعية الطعام الذي يتناولونه، أو من حيث عدم ممارسة الرياضة.