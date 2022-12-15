تعريفة الركوب في تونس: الحكومة تواجه غضب الركاب والسائقين معا

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول، بدء تطبيق زيادة أسعار تعريفات النقل غير المنتظم، بحسب بيان للوزارة.

وتشمل الزيادة: اللواج، والنقل الريفي، وسيارات التاكسي الفردي والجماعي، ونقل العمالة من الفلاحين، والتاكسي السياحي.

جاءت تفاصيل الزيادة في بيان سابق للوزارة كالتالي:

زيادة سعر التكفل للتاكسي الفردي (ضربة العداد) إلى 900 مليم .

(ضربة العداد) إلى . تحديد تعريفة التاكسي السياحي بـ1350 مليمًا .

. أما سعر الانتظار لمدة 18 ثانية فوصل إلى 46 مليما .

لمدة 18 فوصل إلى . الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتيمترا ويفوق وزنها 10 كيلوجرامات ، أصبحت تعريفتها ألف مليم عن كل قطعة.

التي يفوق أحد أبعادها ويفوق ، أصبحت تعريفتها وتوظف زيادة قدرها 50٪ على المبلغ المسجل بالعداد، بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا.

على المبلغ المسجل بالعداد، بالنسبة لكل نقل يقع ما وإذا توزعت مدة السفرة على فترتين ، يحتسب سعرها بقياس المدة المستغرقة في كل من الفترتين .

، يحتسب سعرها بقياس . لن توظف الزيادة على تعريفة الطرو د.

الزيادة على د. توظف زيادة قدرها 4 دنانير وخمسمائة مليم على المبلغ المسجل بالعداد، بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة التاكسي الفردي بالمطارات.

الحكومة تحت ضغط السائقين

وكان وزير النقل ربيع المجيدي قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه يدرس زيادة تعريفة النقل العمومي، مؤكدا أن الزيادة لن تطال تعريفة الاشتراكات المدرسية والجامعية، حسبما صرح وقتها لإذاعة وموقع موزاييك.

لم يعلن الوزير عن زيادات محددة، ولكن مدير عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، صرح لإذاعة الديوان FM أن وزارة النقل قد قبلت بمقترح الاتحاد بزيادة تعريفة التاكسي الفردي، لينطلق العداد من دينار واحد بدلا من 540 مليما.

وأعقب تصريح الخبوشي نفي الوزير، ما دعا الأول إلى اتهام الوزير بالتنصل من اتفاقه معه، بضغط من الغرفة القطاعية للتاكسي الفردي التابعة لمنظمة الأعراف، مهددا بتحركات احتجاجية من قبل اتحاد التاكسي الفردي إن لم يستجب الوزير لمطالبه بزيادة التعريفة.

الأمر الذي دعا الوزير إلى التصريح مرة ثانية لموزاييك، بأن زيادة التعريفة لا زالت قيد الدراسة.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت وزارتا النقل والتجارة إقرار الزيادة، معلنة بدء تنفيذها في منتصف ديسمبر.

الحكومة بين ضغوط السائقين والركاب

وانتقد نشطاء تونسيون زيادة سعر التعريفة، معبرين عن استيائهم إزاء تواصل زيادات الأسعار التي طالت عدة خدمات، محذرين من أن ذلك يزيد من إضعاف القدرة الشرائية للتونسيين.

وفي المقابل اعترض السائقون على الزيادة واعتبروها غير كافية، وتجلي ذلك في عدة تصريحات، ومنها:

اعتبار معز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي أن الزيادة لن تفي باحتياجات أصحاب التاكسي الفردي ، مشيرا إلى تدهور أحوالهم ، خاصة مع زيادة أسعار المحروقات ، حسبما نقلت عنه إذاعة “جوهرة FM” المحلية.

رئيس أن الزيادة ، مشيرا إلى ، خاصة مع ، حسبما نقلت عنه إذاعة “جوهرة FM” المحلية. ناجي بن سلطان، الأمين العام للاتحاد التونسي لسيارات اللواج، قال لموزاييك FM، إنه يرفض الزيادة الأخيرة مؤكدا أنها لا تلبي ما كان ينتظره السائقون.

المشهد عموما في تونس غير مرضي بالنسبة لقطاعات واسعة، فكما يتضرر السائقون من انخفاض سعر التعريفة، يتضرر الركاب من زيادتها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة منذ فترة، والتي تمثلت في:

ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يعادل 9.1 ٪ .

إلى ما يعادل . تجاوز معدل البطالة حاجز الـ 16 ٪.

حاجز الـ والنتيجة أن 60٪ من التونسيين اعتبروا أن أوضاعهم باتت أسوأ من العام الماضي، بحسب موقع أصوات مغاربية.

وحذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية في العاصمة، من معركة اجتماعية على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وفي مقابل ذلك، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعدم تخلي الدولة عن دعمها للسلع والمواد الأساسية لحياة المواطنين، مشددا خلال بيان رئاسي على اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية.