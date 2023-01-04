تعرف على هيفاء الجديع أول إمرأة تتولى رئاسة البعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي

أدت السفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، والسفيرة المعينة لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، إيذاناً بتوليهما منصبيهما، ليرتفع بذلك عدد سفيرات السعودية إلى خمس.

ويشكل تولي الجديع لفتة بارزة كونها تعد أول إمرأة سعودية تقود هذا المنصب الكبير كرئيسة للبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وممثلة للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فمن تكون هيفاء الجديع؟

– ولدت في الرياض وأمضت مراحل الدراسة بين جنيف ونيويورك.

– حصلت على درجة الماجستير في حل النزاعات والتفاوض من جامعة كولومبيا، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سيراكيوز، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة سيراكيوز.

– شاركت في دورات تدريبية مع كيانات إعلامية، مثل ABC News وتلقت تدريباً صحفياً في الأمم المتحدة.

– تنحدر هيفاء من أسرة دبلوماسية، فوالدها هو الدبلوماسي عبد الرحمن بن محمد الجديع، الذي سبق أن كان سفيرًا للسعودية في السويد وآيسلندا والمغرب والنرويج.

– عملت في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

– تركت عملها في الأمم المتحدة وقررت الانتقال إلى الرياض للعمل في مبادرات ضمن رؤية السعودية 2030.

– في عام 2019، شغلت منصب مستشار العلاقات الدولية في وزارة السياحة.

– في عام 2020، عملت مستشارة لوزارة الخارجية السعودية.

– في 2020، انضممت إلى السفارة السعودية في واشنطن العاصمة كمدير للدبلوماسية العامة.

– قبل تعيينها في المنصب الجديد، كانت عضوًا في الفريق التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG. وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لـSRMG Think للدراسات.