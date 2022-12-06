تعرف على موعد المباريات المتبقية في كأس العالم

انقضى ثمانية عشر يوما من مونديال الدوحة 2022، ومضت معها مباريات الدور الأول، وست مباريات من دور الستة عشر الذي يتبقى منه مباراتان فقط.

وهذه هي مواعيد المباريات المتبقية في البطولة، ومكان إقامتها:

يوم الثلاثاء 6 ديسمبر

– المغرب – إسبانيا على ملعب المدينة التعليمية وتقام المباراة الساعة الثالثة مساء بتوقيت الدوحة

– البرتغال – سويسرا على ملعب لوسيل الساعة 7 مساءً

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ستبدأ مباريات دور الثمانية يوم الجمعة التاسع من ديسمبر وستكون كالتالي:

كرواتيا مع البرازيل على استاد المدينة التعليمية في الساعة 3 مساءً

على استاد في الساعة 3 مساءً هولندا مع الأرجنتين على ملعب لوسيل في الساعة 7 مساءً

يوم السبت10 ديسمبر

المغرب مع البرتغال على استاد الثمامة، في الساعة 3 مساءً

انجلترا مع فرنسا على استاد البيت في الساعة الساعة 7 مساءً

مباريات نصف نهائي

ستقام مباريات الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء 13 ديسمبر والأربعاء

14 ديسمبر

مباراة يوم الثلاثاء

الفائز في مواجهة كرواتيا والبرازيل مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا على ملعب لوسيل الساعة 7 مساءً

مباراة يوم الأربعاء

الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا مع الفائز من مباراة المغرب والبرتغال، وستقام المباراة على استاد البيت ، الساعة 7 مساءً

مباراة تحديد المركز الثالث

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي الساعة 3 من مساء يوم السبت 17 ديسمبر بين الخاسرين من مبارتي قبل النهائي.

موعد نهائي المونديال

ستقام المباراة النهائية يوم 18 من ديسمبر بين الفائزين من مبارتي قبل النهائي على ملعب لوسيل الأيقوني الساعة 3 مساءً.