تعرف على كيفية المشاركة في مؤتمر أريبيان بزنس بالسعودية

تنظم مجلة “أريبيان بزنس” في المملكة العربية السعودية مؤتمراً يوم الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فندق كراون بلازا – الرياض لمناقشة المستقبل المتنوع والفرص الواعدة في الملكة.

وسيكون من ضمن أجندة المؤتمر استعراض “رؤية 2030” الطموحة للمملكة العربية السعودية وتحول أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والاستعداد لعصر ما بعد الهيدروكربون، ومن المشاريع العملاقة الضخمة، إلى الإصلاحات التي تفتح الباب أمام رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بدء أعمالهم الخاصة، وهو ما يجسد خطوات حثيثة لمستقبل أكثر اشراقا في المملكة .

وسيجمع المؤتمر أكثر من 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهو فرصة فريدة للتعلم والتواصل.

ويتخلل المؤتمر توزيع جوائز “أرابيان بزنس” وتكريم الشركات والأفراد لمساهماتهم في جعل السعودية من بين أكثر الدول حيوية ومركزا جذاباً للقيام بأعمال تجارية على مستوى العالم.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 14 فئة متنوعة بحضور جمهور من كبار الشخصيات المحلية وقادة الأعمال.

للمشاركة يرجى تعبئة الاستمارةبالضغط على الرابط التالي.