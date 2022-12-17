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تعرف على قيمة الحلق الذي ارتدته أميرة ويلز في حفل الكريسماس

استضافت كيت ميدلتون أميرة ويلز، حفل الخدمة، تكريما للملكة إليزابيث الثانية، ليكون ذلك أول حفل خدمة لها منذ أن حصلت على لقب أميرة ويلز.
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ظهرت أميرة ويلز “كيت ميدلتون”، في حفلها السنوي الثاني كارول الكريسماس في وستمنستر أبي، وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر العنابي من ماركة الأزياء الشهيرة “إيبونين لندن Epinone London “،  ورغم ارتداء هذا الفستان باهظ الثمن، ارتدت الملكة زوجًا من الأقراط من  الإكسسوار لا يزيد ثمنه عن 20 دولارًا.

 اختارت الأميرة زوجًا من الأقراط المتدلية الطويلة ذات الأحجار الكريمة الانتقائية، فما هي مواصفاته؟

  • سعره 14 جنيها إسترلينيا على الإنترنت وقت ارتدائها له.
  • يبلغ قطر الحلق7 سم.
  • يتميز الحلق بسلسلة من الأحجار الحمراء والوردية بأشكال الكمثرى والزمرد.

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الرد على ميغان زوجة هاري

أقيمت خدمة الترانيم بعد ساعات من عرض الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان على Netflix.

وصرح البعض على أن اختيار كيت ميدلتون مؤخرًا الألوان الزاهية هو رد على تصريحات ميغان ماركل زوجة الأمير هاري خلال الفيلم الوثائقي Harry & Meghan الذي يعرض على منصة نيتفليكس، قائلة إنها عانت من قواعد اللباس الملكية الصارمة واختيار ألوان محددة وهادئة.

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قال قصر كنسينغتون إن خدمة الترانيم الثانية التي استضافتها أميرة ويلز مكرسة للملكة إليزابيث الثانية والقيم التي أظهرتها طوال حياتها، بما في ذلك “الواجب والتعاطف والإيمان والخدمة واللطف والرحمة ودعم الآخرين”.

 ومن المقرر أن تبث الخدمة على القناة التلفزيونية البريطانية ITV في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش يوم 24 ديسمبر.

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