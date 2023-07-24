بيل غيتس يخطب ود ارملة الرئيس التنفيذي السابق لـ اوراكل

تشير تقارير صحفية أن بيل غيتس يسعى للتقدم لخطبة أرملة الرئيس التنفيذي السابق لـ اوراكل الخصم اللدود سابقا لشركة مايكروسوفت ، و باولا هيرد، (60عاماً) هي أرملة مارك هيرد، الذي توفي عن عمر بلغ 62عاماً في عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان.

انتشرت صور هيرد وهي ترتدي خاتما في إصبع خطوبتها أثناء تواجدها مع غيتس في نيويورك خلال تموز/يوليو الجاري ما أثار على الفور الكثير من التكهنات.

لكن ممثلة هيرد أكدت لمجلة “بيبول” أنها تملك هذا الخاتم منذ “عقود” وأنه لا “يرمز إلى الخطوبة”.

ومع ذلك، لم يوقف الإنكار الشائعات بأن علاقة غيتس وهيرد جادة وأن الزفاف قد يكون قريباً.

في أيار/مايو 2021، صدم بيل غيتس وزوجته ميليندا فرينش جيتس العالم عندما أعلنا انفصالهما بعد زواج استمر 27 عاماً.

ألمحت بعدها ميليندا لاحقا انها اتخذت قرارها بعدما اكتشفت علاقة غرامية كان بيل غيتس قد أقامها مع أحدى الموظفات منذ 20 سنة وقالت “لقد أدركت للتو أنني لا أستطيع الوثوق بهذا الوضع”. وتم بالفعل الانتهاء من اجراءات طلاقهما في آب/أغسطس 2021 ، حيث علم أن ميليندا حصلت على 76 مليار دولار أميركي في التسوية.

لدى بيل وميليندا غيتس ثلاثة أطفال هم: جينيفر وفيبي وروري. وفي مقابلة مع “بي بي سي” سئل بيل غيتس عما إذا كان الحب سيطرق بابه مرة أخرى. كان رده بسيطا: “بالتأكيد ، أنا لست روبوتا” وذلك عقب انتشار تقارير تفيد بتعرضه للابتزاز من علاقة سابقة له مع فتاة روسية.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول بولا هيرد، المرأة التي لفتت انتباه أحد أغنى الرجال على هذا الكوكب.

هل أعطى بيل غيتس بولا هيرد خاتما؟

انتشرت صور هيرد وهي ترتدي خاتما في إصبع خطوبتها أثناء تواجدها مع غيتس في نيويورك خلال تموز/يوليو الجاري ما أثار على الفور الكثير من التكهنات.

لكن ممثلة هيرد أكدت لمجلة “بيبول” أنها تملك هذا الخاتم منذ “عقود” وأنه لا “يرمز إلى الخطوبة”.

ومع ذلك، لم يوقف الإنكار الشائعات بأن علاقة غيتس وهيرد جادة وأن الزفاف قد يكون قريباً.

كيف بدأت علاقتهما الرومانسية؟

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حضر بيل غيتس بولا هيرد بطولة تنس في كاليفورنيا. وبحسب اشخاص على اطلاع لم يتعارفا في ذلك الوقت ولم يجلسا معا.

كلهما من عشاق التنس، في أيلول/سبتمبر 2022، تم تصويرهما جالسين بجانب بعضهما في كأس لافر في لندن. وبعد بضعة أشهر، في كانون الثاني/يناير 2023، اجتمعا في بطولة أستراليا المفتوحة.

في شباط/فبراير, باتت علاقتهما “معروفة” للمقربين منهما وزملاء العمل. لكن، لم تكن هيرد قد التقت بعد بأولاد غيتس.

بولا هيرد أرملة الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل

وقبل علاقتها مع مؤسس شركة مايكروسوفت، كانت هيرد زوجة الراحل مارك هيرد الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل لما يقرب من 30 عاما.

وذكرت “سي إن بي سي” أن مارك توفي في عام 2019 بسبب السرطان.

ولدى بولا من هذا الزواج ابنتين هما: كاثرين وكيلي.

وبلغت ثروة مارك هيرد الذي كان أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد 70 مليون دولار وقت وفاته، وفقا للمجلس الوطني للإحصاء.

امرأة عاملة

وفقاً لسيرتها ذاتية على موقع جامعة بايلور، حصلت هيرد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تكساس عام 1984. وتعد بايلور من الاماكن التي استثمرت فيها هيرد مع زوجها الراحل مارك كثيرا في مجال في رعاية المؤسسة الأكاديمية.

وشغلت هيرد مناصب مختلفة في المبيعات والإدارة في شركة البرمجيات “إن سي آر” التي توفر البرامج والخدمات للبنوك وتجار التجزئة. وأصبحت نائبة رئيس الخدمات، وقادت فريقا عالميا لإدارة الشراكات الاستراتيجية.