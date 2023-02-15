تعرف على شروط وأحكام الزواج المدني في دبي خلال 24 ساعة

بدأت محاكم دبي في شباط / فبراير تطبيق خدمة “الزواج المدني لغير المسلمين“، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، ليتماشى مع التطور الذي حققته امارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات.

ويمكن للأزواج الوافدين غير المسلمين الحصول على رخصة زواج مدني في غضون 24 ساعة.

وتم فرض شروط رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في امارة دبي، وأهمها:

أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين.

أن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر.

أن يكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي.

أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج.

يتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية الإماراتية وجواز السفر ونسخة عن الإقامة من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة.

يجب أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF .

يجب أن تكون جميع المستندات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.

إذا كانت المستندات صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيفية الحصول على عقد زواج مدني خلال 24 ساعة:

اذهب إلى مركز خدمة محاكم دبي.

أكمل نموذجاً رقمياً.

سيتحقق الموظف المعين من الموافقة من كلا الطرفين.

بعد التحقق، سيتم توقيع المستند إلكترونياً.

سيتم إرسال المستند إلى القاضي للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية.

عند التحقق، سيوقع القاضي على الوثيقة.

يتم توثيق عقد الزواج والموافقة عليه إلكترونياً رسمياً.

سيتلقى المتقدمون للزواج المستند عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

يشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط التالية:

بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) عاما ميلادية على الأقل.

أن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته/موافقتها على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانونا دون الاعتداد به.

توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إفصاح الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما، مع بيان تاريخ وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود أية علاقة زوجية قائمة.

ألا يكون الزواج بين الإخوة، أو من الأبناء، أو الأحفاد، أو الأعمام أو الأخوال.

الرسوم

تبلغ رسوم رخصة زفاف مدني في دبي 482 درهماً إماراتياً. وتتكون هذه الرسوم من 220 درهماً إماراتياً كرسوم خدمة و 262 درهماً إماراتياً رسوم محكمة.