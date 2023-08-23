فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تعرف على سعر آيفون 15 برو ماكس الجديد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
آيفون

ذكرت تقارير صحافية متخصصة أن السعر المتوقع لأغلى طراز من أجهزة هاتف “آيفون 15” المنتظر طرحها منتصف الشهر المقبل من شركة أبل سيكون أكثر من 2000 دولار.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن سعر نسخة “آيفون 15 برو ماكس” ذو سعة 2 تيرابايت، سيبلغ 2099 دولاراً، مقابل 1599 دولاراً لهاتف “آيفون 14 برو ماكس” ذو سعة 1 تيرابايت العام الماضي.

وستكون نسخة الهاتف المقبلة الأولى من نوعها التي تحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، ومن المتوقع أن تتميز بطبقة من التيتانيوم، وكاميرا متطورة.

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ومن المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب عن “آيفون 15” في 12 أيلول/سبتمبر، ولكن نسخة “برو ماكس” لن تتوفر في الأسواق قبل تشرين الأول/أكتوبر بسبب مشكلات سلسلة التوريد.

وأصدرت “أبل”، أول نسخة هاتف تحمل اسم “برو ماكس” عند إطلاق “آيفون 11” في عام 2019 بسعر يبدأ من 1099 دولاراً – وطرحت هاتفها التالي “آيفون 12 برو ماكس” بنفس السعر تقريباً.

وعندما أطلقت شركة أبل الهاتف الذكي المتطور في عام 2021، ارتفع سعر نسخة 1 تيرابايت إلى 1599 دولاراً.

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