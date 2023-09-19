فادي طنّوس by فادي طنّوس

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4 دول عربية في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكثر البلدان نمواً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات في صدارة ترتيب أكثر البلدان نمواً

أصدرت مجلة “يو اس نيوز اند وارلد ريبورت” تقريرها حول احصاءات أكثر دول العالم المقبلة على نمو مستقبلي، فجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الترتيب أمام قطر ومصر والسعودية توالياً.

وقالت المجلة إن النمو المستقبلي يعتمد في أي بلد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مدى استعداده لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. وإنه لكي تنجح الدول تحتاج إلى المرونة والزخم.

وأشارت إلى أن هذا الترتيب يرتكز على أربع سمات أساسية يجب توفرها في الدول، وهي أن تكون مختلفة ومميزة وديناميكية وفريدة من نوعها.

وفي ما يلي ترتيب الدول العشر الأولى:

  1. الإمارات
  2. قطر
  3. مصر
  4. السعودية
  5. الهند
  6. الصين
  7. سنغافورة
  8. تايلند
  9. البرازيل
  10. كوريا الجنوبية
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