تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم

جاء تأهل ثمانية فرق إلى دور الستة عشر متوافقا بنسبة كبيرة مع التوقعات التي سبقت المونديال، حيث لم تشهد مفاجآت بخروج فرق كبيرة، وإن كانت الأرجنتين مهددة بعدم التأهل حتى آخر مباراة.

وبانتهاء هذه الجولة فقد تم التعرف على الفرق المتأهلة للدور الثاني، دور الستة عشر ومن سيقابل من في هذا الدور.

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وهذه هي النتائج والمقابلات بالتفصيل:

المجموعة الأولى

تأهل من هذه المجموعة منتخبا هولندا والسنغال على حساب الإكوادور، وقطر البلد المضيف

المجموعة الثانية

تأهل من هذه المجموعة إنجلترا والولايات المتحدة، على حساب ويلز وإيران

المجموعة الثالثة

تأهل منها الأرجنتين وبولندا على حساب المكسيك والسعودية

المجموعة الرابعة

تأهل من هذه المجموعة فرنسا وأستراليا على حساب تونس والدنمارك

وبهذه النتائج فإن مباريات هذه الفرق في الدور ثمن النهائي ستكون كالتالي:

يوم السبت 3 ديسمبر

هولندا والولايات المتحدة

الأرجنتين وأستراليا

يوم الأحد 4 ديسمبر

إنجلترا والسنغال

فرنسا وبولندا