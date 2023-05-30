تعرف على البنوك التي رفعت الرسوم البنكية في مصر وعلى الرسوم الجديدة

اصدرت بنوك عاملة في مصر زيادة الرسوم المصرفية على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء خلال العام الجاري، بعد زيادة تكلفة التشغيل على الحسابات والقروض والفروع، بحسب مصراوي.

وقد اعلن بنكا كريدي أجريكول مصر والقاهرة زيادة الرسوم المصرفية خلال العام الجاري منها المصروفات الإدارية وفتح الحسابات وكشف الحساب وبعض المصروفات الأخرى، بحسب ما نشرا على موقعيهما الإلكترونيين.

بنك كريدي أجريكول

أعلن البنك تغييرات في الرسوم على عدد من الخدمات المصرفية خلال العام الجاري لتصبح بعد إقرار الزيادة الجديدة كالتالي:

رسوم فتح الحساب: 100 جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على الحساب.

رسوم الإصدار أو التجديد على بطاقات الخصم: من 150 جنيها إلى 180 جنيها حسب نوعها على البطاقة الأساسية والتابعة.

رسوم إصدار بدل فاقد على بطاقات الخصم المباشر: 180 جنيها على البطاقة الأساسية والتابعة.

رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما: 200 جنيه (صالحة لمدة سنتين).

رسوم إصدار بطاقات الائتمان: تتراوح من 250 جنيها إلى 1200 جنيه حسب نوع البطاقة.

بنك القاهرة

أعلن البنك تغييرات في الرسوم على عدد من الخدمات المصرفية خلال العام الجاري لتصبح بعد إقرار الزيادة الجديدة كالتالي:

مصروفات إدارية على الحساب: تخصم 85 جنيها كل 3 شهور بدلا من 50 جنيها.

الرسوم على بطاقات الائتمان

– بطاقة الكلاسيك (ائتمان): تتراوح من 250 جنيها بدلا من 150 جنيها، والتجديد السنوي 250 جنيها.

– بطاقة بلاتينوم (ائتمان): 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، والتجديد السنوي 500 جنيه.

– بطاقة تاتينيوم (ائتمان): 300 جنيه بدلا من 250 جنيها، والتجديد السنوي 300 جنيه.

– بطاقة وورلد إيليت (ائتمان): 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه والتجديد السنوي 3 آلاف جنيه.

– رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما: 20 جنيها.