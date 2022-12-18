من هي أول دولة تحظر التدخين على الشباب؟

في خطوة نحو مستقبل خال من التدخين، أقرت نيوزيلاندا قانونا يحظر التدخين على الشباب أقل من 14 عاما بدءا من العام المقبل.

ويعني التشريع الذي أقره البرلمان يوم الثلاثاء، أن أي شخص ولد بعد عام 2009 لن يكون قادرا على شراء السجائر أو منتجات التبغ.

وقالت وزيرة الصحة “عائشة فيرال“، التي قدّمت مشروع القانون، “سيعيش آلاف الأشخاص حياة أطول وأكثر صحة وسيصبح النظام الصحي في وضع أفضل بمقدار 3.2 مليار دولار أمريكي، مع عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين”.

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وتهدف نيوزيلندا من القانون إلى:

انخفاض عدد الأشخاص القادرين على شراء التبغ كل عام.

بحلول عام 2050، على سبيل المثال، سيكون من غير الممكن للأشخاص في سن الأربعين شراء السجائر.

نسبة المدخنين في نيوزيلندا وجهود الحكومة للقضاء التام على التدخين

انخفض معدل التدخين في نيوزيلندا بالفعل إلى مستويات تاريخية، ووفقا للإحصاءات الحكومية الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني يقوم 8٪ فقط من البالغين بالتدخين يوميا، انخفاضا من 9.4٪ العام الماضي.

من المؤمل أن يخفض مشروع قانون البيئات الخالية من التدخين هذه النسبة إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2025، بهدف نهائي هو القضاء على هذه الممارسة تماما.

تم تصميم مشروع القانون أيضا للحد من عدد تجار التجزئة القادرين على بيع منتجات التبغ إلى 600 على مستوى البلاد، من 6000 حاليا، وتقليل مستويات النيكوتين في المنتجات لجعلها أقل إدمانا.

تضيف وزيرة الصحة أن هذا يعني

انخفاض النيكوتين إلى مستويات غير مسببة للإدمان

انخفاض النيكوتين إلى مستويات غير مسببة للإدمان خلو المجتمعات من انتشار وتكتل تجار التجزئة، الذين يستهدفون ويبيعون منتجات التبغ في مناطق معينة.

تقريب الفرق في متوسط العمر المتوقع بين المواطنين الأصليين (الماوريين) وغير الماوريين، وقد بلغ معدل التدخين الإجمالي لدى المواطنين الماوريين 19.9٪، بانخفاض عن رقم العام الماضي البالغ 22.3٪.

تحذير من القانون

حذّر منتقدو القانون، من أن السياسة يمكن أن تغذي السوق السوداء لمنتجات التبغ وتقتل المتاجر الصغيرة.

والجدير بالذكر أن القانون لا يحظر منتجات السجائر الإلكترونية، التي أصبحت أكثر شيوعا بين الأجيال الشابة من السجائر.