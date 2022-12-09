تعرف على أهداف اللائحة الوطنية للبناء المستدام في الإمارات التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات اللائحة الوطنية للبناء بهدف تحقيق معايير الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.

تأتي المبادرة ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050، وأيضا مستهدفات استراتيجية الأمن المائي للعام 2036.

واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها . الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات . pic.twitter.com/ADDGzUxmKo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 4, 2022

أسس موحدة لمعايير جديدة للأبنية

تهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، إلى اعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة للمباني.

تطبق المعايير وفقا لأعلى المستويات العالمية، وتسعى لتوفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية في تشييد الأبنية وتشغيلها.

تعتمد المبادرة على العمل المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية بالإمارات بهدف الإسهام في تحديث أدلة الإنشاء الحالية لتتناسب مع مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

تقليص الطلب على الطاقة بقطاع الأبنية

تسعى اللائحة إلى خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 50%، والاعتماد في التشييد على تقنيات تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والمياه والاستدامة.

تهدف المبادرة أيضا إلى الاعتماد على وسائل حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، والمياه المعالجة، ومصادر الطاقة المتجددة.

المبادرة جزء من استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050

تسعى المبادرة إلى تقليل النفايات، وضمان جودة المباني وملاءمتها للبيئة بما يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050، الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.

أهداف واعدة للأمن المائي

تأتي المبادرة أيضا ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن المائي للعام 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.