تعرف على ألقاب منتخبات كأس العالم: الطواحين والديناميت والماكينات

لكل بلد تراثه وثقافته، وكما أن لكل بلد علما وسلاما وطنيا، فإن له لقبا واسما غير الاسم الحقيقي، ووراء هذا اللقب تقف قصة.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر نستعرض ألقاب المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تتنوع ما بين أسماء الحيوانات والطيور، أو مستقاة من فولكلور وثقافة شعبية.

ما هي ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ومن أين جاءت؟

المجموعة الأولى

هولندا (الطواحين)

يطلق على المنتخب الهولندي “البرتقالي” نسبة إلى لون القميص والعلم الذي يشتهر به، لكن اللقب الأبرز هو لقب “الطواحين” حيث تشتهر هولندا بوجود ألف طاحونة بها منذ نحو 600 سنة، وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والفنون “يونيسكو” بعضا منها على قائمة التراث العالمي، كمعالم يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

السنغال (أسود التيرانجا)

يطلق على منتخب السنغال لقب “أُسود التيرانجا”، وهو لقب يرمز للقوة وكرم الضيافة حيث يتميز شعب السنغال.

الإكوادور (“أماريليوس” أو “الأصفر”)

يلقب منتخب الإكوادور باسم “أماريليوس” أو “الأصفر” باللغة العربية، نسبة إلى لون القميص المشتق من علم البلاد أيضا.

قطر (العنابي)

ويلقب المنتخب القطري بهذا اللقب نظرا للون علم الدولة، وكذلك لون القميص الأساسي للفريق.

المجموعة الثانية

إنجلترا (الأسود الثلاثة)

يلقب المنتخب الإنجليزي بـ“الأسود الثلاثة” بسبب وجود ثلاثة أسود على قميص اللاعبين، وعلى مختلف الشعارات في المملكة المتحدة منذ عهد ريتشارد قلب الأسد.

إيران (أسود فارس)

سمي المنتخب الإيراني باسم “أسود فارس” نسبة إلى الاسم التاريخي للبلاد “بلاد فارس”.

الولايات المتحدة (اليانكيز)

يلقب منتخب الولايات المتحدة بـ”اليانكيز”، نسبة إلى الشعب الأمريكي، حيث يطلق على الأمريكان “اليانكيز” وخصوصا ذوي الأصول الإنجليزية.

ويلز (التنانين الحمراء)

يلقب منتخب ويلز بـ”التنانين الحمراء” وتعود التسمية إلى التنين المرسوم على علم البلاد، والمطبوع على عملتها أيضا.

المجموعة الثالثة

الأرجنتين (“راقصو التانجو” و”الألبسيليستي”)

تشتهر الأرجنتين برقصة التانجو ذات الإيقاع السريع، ونظرا لما يتميز به لاعبو المنتخب من سرعة ومهارة لقبوا بـ“راقصي التانجو”.

كما يلقب منتخب التانجو بـ“الألبسيليستي”، وهو الذي يعني الأبيض والأزرق السماوي باللغة الإسبانية، نسبة إلى قميص المنتخب المشتق من العلم.

السعودية (“الأخضر” أو “الصقور الخضراء”)

يلقب المنتخب السعودي بالأخضر نسبة إلى علم المملكة، وبالصقور للتعبير عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا، باعتباره رمزًا للقوة والجسارة والعزيمة والثقة.

المكسيك (إل تري كولور)

يلقب منتخب المكسيك ب “إل تري كولور” نسبة إلى الألوان الثلاثة في العلم المكسيكي.

بولندا (النسور البيضاء)

يلقب منتخب بولندا بـ”النسور البيضاء” وذلك نسبة لقوة النسور، وللون قمصان الفريق

المجموعة الرابعة

فرنسا (“الديوك” – “البلوز”)

مؤخرا أطلق على المنتخب الفرنسي لقب “البلوز”، نظرا للون الأزرق الذي عليه قمصان الفريق، أما اللقب التاريخي فهو “الديوك”، والمأخوذ من شعار الديك الفرنسي الذي اعتمد في البلاد منذ القرن الرابع عشر رمزا لليقظة الفرنسية.

أستراليا (الكنغر)

يلقب المنتخب الأسترالي بمنتخب الكنغر، حيث تشتهر أستراليا بأن أعداد حيوانات الكنغر يفوق تعداد البشر.

الدنمارك (الديناميت)

يلقب منتخب الدنمارك بـ”الديناميت، وهو مشتق من أغنية خصصت للمنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية “يورو 1984”

تونس (نسور قرطاج)

يعرف منتخب تونس باسم نسور قرطاج، نسبة إلى قوة النسور التي تحلق في السماء، وإلى مدينة قرطاج التي تقع شمالي البلاد.

المجموعة الخامسة

إسبانيا (“الماتادور” و”لاروخا”)

يلقب منتخب إسبانيا بلقبين؛ الأول هو الماتادور نسبة إلى مصارعي الثيران، الرياضة الأكثر شعبية في إسبانيا، واللقب الثاني هو “لاروخا” التي تعني الغضب الأحمر باللغة الإسبانية.

ألمانيا (“الماكينات” أو “المانشافت”)

نظرا لقوة وانضباط اللاعبين داخل الملعب، لقبوا بالماكينات فهم يؤدون واجبهم بكفاءة مثل الماكينات الصناعية، كما يلقب الفريق بـ“المانشافت” التي تعني بالألمانية المنتخب.

كوستاريكا (لوس تيكوس)

يلقب منتخب “كوستاريكا”، بلقب “لوس تيكوس”، والذي يرمز إلى السكان الأصليين في كوستاريكا.

اليابان “الساموراي” نسبة إلى محاربي اليابان القدماء، كما يعرف أيضا باسم “النيبون” وهو الاسم الأصلي لليابان.

المجموعة السادسة

بلجيكا (الشياطين الحمر)

يطلق على منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر” وذلك بسبب لون القميص الأحمر الذي يرتديه لاعبوه.

كرواتيا (“فاتريني” أو “الناريون”)

يحمل المنتخب الكرواتي لقب “فاتريني” أو “الناريون”، نسبة للحماس الذي تظهره ألوان القميص المشتقة من علم البلاد.

المغرب (أسود أطلس)

يلقب منتخب المغرب “أسود الأطلس” نسبة إلى الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى القرن الـ20 الميلادي.

كندا (الحمر)

يلقب منتخب كندا بـ”الحمر” نسبة إلى القميص الذي يرتديه، والمشتق من علم البلاد.

المجموعة السابعة

البرازيل (راقصو السامبا)

مثلما أطلق على لاعبي الأرجنتين “راقصو التانجو” أطلق على جيرانهم البرازيليين “راقصو السامبا” بسبب تشابه سرعة ومهارات لاعبيه مع رقصة السامبا الشهيرة في المهرجانات البرازيلية.

كما يطلق عليه لقب “السيليساو” “Selecao“، والتي تعني باللغة البرتغالية “اللاعبون المختارون”.

صربيا (النسور)

ويلقب منتخب صربيا بلقب “النسور” نسبة إلى النسر الأبيض ذي الرأسين، الرمز الوطني للبلاد.

الكاميرون (الأسود غير المروضة)

يطلق على منتخب الكاميرون اسم “الأسود غير المروضة“، نظرا للقوة البدنية التي يتمتع بها لاعبوه.

سويسرا (الساعات)

يلقب منتخب سويسرا بـ”الساعات” حيث تشتهر “سويسرا” بصناعة الساعات التي تشير إلى الدقة والانضباط، وهو ما يتميز به لاعبو المنتخب.

المجموعة الثامنة

البرتغال (“برازيل أوروبا” و”الملاحين)

يطلق على المنتخب البرتغالي “برازيل أوروبا” بسبب تشابه المهارات الفنية للاعبيه مع مهارات اللاعبين البرازيليين، فضلا عن كون البلدين يتحدثان اللغة البرتغالية، كما يلقب بمنتخب “الملاحين” نسبة للمستكشف البرتغالي فاسكو دي جاما الذي اكتشف القارة اللاتينية.

كوريا الجنوبية (محاربي التايجوك)

يلقب منتخب كوريا الجنوبية بـ“التايجوك” وهي أصل رياضة “التايكوندو” حاليا

أوروجواي (السيلستي)

يلقب منتخب أوروجواي بـ “السيلستي“، نسبة إلى لون علم البلاد السماوي

غانا (النجوم السوداء أو بلاك ستارز،

يلقب منتخب غانا “النجوم السوداء” أو “بلاك ستارز”، نسبة إلى النجمة السوداء في وسط علم البلاد.