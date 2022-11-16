تعرف على أكبر شركات التطوير العقاري في السعودية

صعدت “نيوم” لتكون بين المراكز الخمسة الأولى بين أهم 50 شركة تطوير عقاري في دول مجلس للتعاون الخليجي بحسب القائمة السنوية التي أعدتها مجلة “كونستراكشن ويك” التي تصدر عن مؤسسة آي تي بي ميديا غروب الإعلامية.

وتعتمدالقائمة على المعايير التالية:

قيمة المشاريع المنجزة

قيمة المشاريع قيد الإنشاء

قيمة و/أو حجم محفظة الأراضي

قيمة المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها

قيمة العقود الجديدة الممنوحة

وفيما يلي أبرز شركات التطوير العقاري السعودية بالاستناد لتلك القائمة ورصد أريبيان بزنس.

نيوم

“نيوم” في المملكة العربية السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، هي الشركة المطورة للمشروع المستقبلي “نيوم” الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار (1.9 تريليون ريال سعودي).

يقع المشروع على طول البحر الأحمر وخليج العقبة، ويشمل ميناء “أوكساجون” الآلي المتكامل، والوجهة السياحية الجبلية الثلجية “تروجينا”، وأحدث مشروع هو “ذا لاين”، وهي مدينة ذات طبقات رأسية تهدف إلى العمل بالطاقة المتجددة بالكامل.

وسوف يستوعب “ذا لاين”، الذي تم إطلاقه في كانون الثاني/يناير 2021، 9 ملايين نسمة، وسيتم بناؤه على مساحة تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً لتقليل أثر البنية التحتية في المدينة.

ويبلغ عرض المشروع 200 متر وطوله 170 كيلومتراً ويقع على ارتفاع 500

متر فوق مستوى سطح البحر، ومن المقرر أيضاً أن يشتمل على سكة حديدية عالية السرعة مع عبور من طرف إلى طرف خلال 20 دقيقة.

هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في عام 2017 بهدف الحفاظ على مدينة الدرعية التاريخية والاحتفاء بها، وقد طورت هيئة تطوير بوابة الدرعية مشروعاً ضخماً في الموعد المحدد من حيث الحجم والنطاق. ومن خلال مشاريع استثمارية بقيمة 50.6 مليار دولار لتحويل 14 كيلومتراً مربعاً من القلب التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية، تهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى خلق 55000 فرصة عمل وجذب 27 مليون زائر بحلول عام 2030 .

ومنحت هيئة تطوير بوابة الدرعية العديد من العقود في العام الماضي. وتم منح عقد تطوير البنية التحتية من الجزء الشمالي لـ”الشركة السعودية للتعمير” (سعوديكو).

في عام 2021 بقيمة 1.5 مليار دولار (5.76 مليار ريال سعودي)، وعقد الجزء الجنوبي لمشروع مشترك من قبل السيف للمقاولات وشركة “تشاينا ستيت” بقيمة 1.8 مليار دولار (6.65 مليار ريال) بالإضافة إلى ذلك، منحت هيئة تطوير بوابة الدرعية عقداً بقيمة 1.1 دولار (3.99 مليار يال سعودي( لموقف سيارات الطابق السفلي في ساحة الدرعية إلى شركة “ساليني” وعقداً بقيمة 346 مليون دولار (1.3 مليار ريال سعودي) إلى شركة “نسما وشركاهم” لتوفير أعمال النقل الهامة في نظام النقل الدائري الدرعية.

وفي حزيران/يونيو 2022، مُنحت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لهيئة تطوير بوابة الدرعية شهادة مسبقة على المستوى البلاتيني لاعتماد القيادة في الطاقة والتصميم البيئي من قبل مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.

تهدف هيئة تطوير الدرعية إلى جعل الدرعية واحدة من أعظم الوجهات العالمية، ومكاناً لتجمع العالم بأسره من خلال خلق تجارب ثقافية غنية، مع ضمان أن يكون المشروع صديقاً للمشاة.

روشن

تأسست “روشن” في عام 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة السيادي في المملكة العربية السعودية. وتعتبر “روشن” شركة تطوير عقارية عملاقة تهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع العقارات في المملكة من خلال أجندة طموحة للتوطين وخلق فرص العمل.

بعد وقت قصير من إطلاقها، كشف العملاق العقاري في نوفمبر 2020 عن أول مشروع له في الرياض. ويمتد المشروع الضخم على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 30 ألف منزل، وهو جزء لا يتجزأ من تفويض “روشن” الذي يبلغ 10 سنوات لتطوير المجمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة. في أغسطس 2021، قررت “روشن” إطلاق إسم “سدرة” على المشروع الضخم الذي يحتل موقعاً استراتيجياً شمال الرياض، جنوب مطار الملك خالد، وعلى مقربة من جامعة الأميرة نورة. وكشركة متنامية، تمت مواءمة “روشن”على استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتلبية أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما في ذلك الوصول إلى معدل 70% من ملكية المنازل السعودية.

من خلال نهج تحولي للتنمية الحضرية والشراكات مع أفضل المنظمات المحلية والدولية، تساهم “روشن” في تحسين جودة الحياة في المملكة. بالإضافة إلى مشروع “سدرة”، أطلقت “روشن” مؤخراً مشروع “العروس”، الذي تبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع وسيضم أكثر من 18000 وحدة سكنية مختلفة.

وسيصبح المشروع جزءاً من استراتيجية أكبر لتطوير أحياء حديثة ونابضة بالحياة في أربع مناطق وتسع مدن في المملكة العربية السعودية. كما استهدف المطور أيضاً معدل سعودة بنسبة 60 % بحلول نهاية عام 2021 وتمكن من تجاوز هذا الهدف من خلال الوصول إلى معدل 69 في المائة. بالإضافة إلى

بناء مجموعة المواهب ذات المصادر المحلية، تريد الشركة أن تظل على اتصال بشبكات الخبرة العالمية من خلال إقامة شراكات مع بعض الشركات الأكثر شهرة في العالم عبر مجموعة من التخصصات. كما أبرمت “روشن” اتفاقية مع “سامسونج سي اند تي” لاستكشاف استخدام تقنيات البناء المعياري التي ستسمح للشركة بالبناء بكفاءة وفقاً لأعلى معايير الجودة. ومع نمو سوق المملكة العربية السعودية باستمرار عاماً بعد عام، تتوقع “روشن” عقد المزيد من الشراكات خلال السنوات القادمة.

شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا

تأسست شركة البحر الأحمر للتطوير، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة تطوير مشروع البحر الأحمر الطموح.

وتطورت الشركة من مطور لمشروع واحد إلى مطور متعدد المشاريع. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت الآن بنسبة 50 بالمائة. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لجسر الشورى الذي يبلغ طوله 3.3 كيلومتر، ليربط البر الرئيسي بجزيرة الشورى التي ستضم 11 فندقاً وأكثر من 1900 غرفة.

وفي أمالا، تم استلام التصاميم المميزة لنادي اليخوت في “تريبل باي”، مما يضمن أن يصبح مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر مركزاً دولياً لليخوت الفاخرة. كما وقعت أمالا عقداً رئيسياً لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من أماكن الإقامة في قرية الموظفين التابعة لها في “تريبل باي”.

ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا عقوداً بقيمة 2.07 مليار دولار في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتمت ترسية أكثر من 1250 عقداً في الوجهتين بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، مع منح 70 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه العقود لشركات ومقاولين سعوديين.

كما أحرزت شركة البحر الأحمر للتطوير تقدماً كبيراً في مشاريعها. وتم افتتاح فندق “ترتل باي” في مشروع البحر الأحمر العام الماضي، مع اكتمال مكتب موقع منتجع “ديزرت روك” بشكل كبير.

وسط جدة

تمهد شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، طريقها لتصبح واحدة من المحفزات الرئيسية في إعادة تشكيل المشهد الفريد والمتنوع لمدينة جدة.

مدفوعة بإمكانية دفع النمو في وسط جدة، أطلقت شركة وسط جدة للتطوير مجموعة رائعة من المشاريع في الأشهر الـ12 الماضية.

ووقعت شركة وسط جدة للتطوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع “ووترايز” لمتابعة تطوير وتنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه. وسيساعد المشروع الجديد شركة وسط جدة للتطوير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الأوسع.

كما منحت الشركة عقداً مع شركة “إس أو إم” العالمية لتصميم مَعلم “الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية” التاريخي الذي سيعكس الجوهر الثقافي لمدينة جدة.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الحفاظ على محافظة العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، في ممارسات تحويلية لتقديم مشاريع مهمة بيئياً وتاريخياً.

وتتميز محافظة العلا بمناظر طبيعية خلابة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة، وتشهد المحافظة حالياً أعمالاً تطويرية تهدف إلى تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأثرية والثقافية والطبيعية العالمية الرائدة.

وفي العامين الماضيين، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عدداً من المشاريع والخطط الرئيسية مثل المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن” الذي يغطي خمسة مراكز في قلب العلا.

والمخطط الرئيسي هو خارطة طريق ستحمي 200 ألف سنة من الإرث الإنساني والطبيعي الفريد في العلا وتهدف إلى وضع معيار للاستثمار المسؤول والفعال في تطوير الوجهات.

كما وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتين استراتيجيتين بارزتين مع شركة “إيكوم” وائتلاف تقوده شركة “إيجيس” لوضع جدول زمني للتطوير يعتمد على ثلاث مراحل حتى عام 2035.

دار الأركان للتطوير العقاري

منذ إنشائها في عام 1994 ، تقدم دار الأركان مشاريع عقارية رائدة. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت دار الأركان بناء برج سكني يحمل علامة دبليو في دبي بقيمة 272,3 مليون دولار.

من المتوقع أن يمثل المشروع أول مساكن مستقلة في العالم تحت العلامة التجارية “فنادق دبليو”.

وكشفت الشركة المطورة عن برجها السكني “أربن أوايسيس” المكون من 34 طابقاً في أبريل من هذا العام، والذي تم تطويره بالشراكة مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “ميسوني هوم”.

كما وقعت دار الأركان صفقة مع شركة عُمران لتطوير “عايدة”، أحد أكبر المشاريع العقارية المتميزة ومتعددة الاستخدامات الواقعة على سواحل بحر مسقط.

ويمثل المشروع دخول المطور الرئيسي في المملكة العربية السعودية إلى مشهد البناء في سلطنة عمان، فضلا عن مشاريع في قطر ودول عديدة أخرى.

شركة جبل عمر للتطوير

شركة جبل عمر للتطوير هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية “تداول السعودية”.

مشروعها الرئيسي، جبل عمر، هو مشروع عقاري ضخم متعدد الاستخدامات على مسافة قريبة من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مع استمرار المملكة العربية السعودية في زيادة قدرتها على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج، تعمل شركة جبل عمر للتطوير على تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام. وسيضم مشروع جبل عمر مجموعة متنوعة من الفنادق من فئة 4 نجوم و 5 نجوم بسعة تستوعب 36000 زائر سنوياً، وأكثر من 100000 زائر خلال موسم الحج.

الوطنية للإسكان

تتصدر الشركة الوطنية للإسكان (NHC) مشهد التطوير العقاري في المملكة مع مشاريع تجسد سعيها لتوفير حلول سكنية ضمن مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية تناسب أذواق المستفيدين، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر.

وتعمل “الوطنية للإسكان” حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواح بما يلبي رغبات الأسر السعودية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسرعان ما أصبحت الوطنية للإسكان عملاق التطوير العقاري وتقود نقلة جديدة في قطاع العقار بالمملكة بقيمة استثمارية لمشاريعها تتجاوز 100 مليار ريال سعودي.

وبرزت الشركة بسرعة لتكون الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري.

وتحرص الشركة على تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية وحلول سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقق جودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.

برزت في السنوات الأخيرة الشركة الوطنية للإسكان لتصبح في مقدمة الشركات الرائدة في المنطقة، عبر اتجاهها لتمكين قطاع التطوير العقاري في المملكة، إذ أصبحت أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، مع جهودها لزيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

شركة عجلان واخوانه للعقار

تعتبر شركة عجلان واخوانه للعقار، واحدة من أهم الشركات العقارية التي تعمل في السوق السعودي، حيث تسعى هذه الشركة الوطنية العملاقة إلى إحداث بصمة واضحة في قطاع الإسكان والعقار، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وفتح أفق أكبر للاستثمار في مجال التطوير العقاري.

وتنتمي شركة عجالن واخوانه للعقار إلى عائلة عرفت باستثماراتها الناجحة في العديد من القطاعات، فيما يعتبر مجال التطوير العقاري، أحد هذه المجالات الاستثمارية التي نجح من خلالها عجالن بن عبد العزيز العجالن، واخوانه. سعد بن عبدالعزيز العجلان، ومحمد بن عبد العزيز العجلان، وفهد بن عبد العزيز العجلان، نحو قيادة واحدة من أكبر الشركات الوطنية في مجال التطوير العقاري.

وإيمانًا منها بتعزيز أفق النجاحات والنمو، قامت الشركة بتوسيع مجال عملياتها إلى الاستثمارات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا، وتحديداً في استثمارات الملكية الخاصة حيث تمتلك محفظة خٌصصت لاستثمارات الأسهم بقيمة 10 مليارات ريال، موزعة على أسواق الأسهم في أكثر من 25 دولة حول العالم.

تتبنى الشركة مبادئ الجودة والشفافية واتساع الأفق والمرونة والتميز هي قيم مهمة نعمل من خلالها على تنفيذ وتسليم مشاريعنا.

وقد انعكست هذه القيم في تقديم خدمات متكاملة لتطوير المجمعات السكنية، والمراكز الترفيهية، وتسعى شركة عجلان واخوانه للعقار على العمل بالتوازي مع الركائز الأساسية التي بنيت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.