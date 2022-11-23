تعرف على أكبر بنك في العالم من الناحية النظامية

لا يزال بنك جي بي مورجان محتفظا بالمركز الأول على مستوى العالم من حيث الأهمية النظامية، وفقًا لآخر التصنيفات الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين FSB.

وقد بدأ مجلس الاستقرار المالي بعد الأزمة المالية بعد قمة مجموعة العشرين 2009، ما تطلب من أكبر المقرضين في العالم الاحتفاظ باحتياطي إضافي قوي لرأس المال.

ويقوم مجلس الاستقرار المالي بمعايرة الاحتياطي الإضافي لرأس المال لدى البنوك عبر خمس مجموعات، بعد خضوعها لعمليات تدقيق صارمة.

وقد احتفظ جي بي مورجان بموقعه على رأس المجموعة الثانية، حيث لا يوجد أحد في قائمة البنوك المشمولة في التصنيف محتفظًا بمعظم متطلبات رأس المال مثله.

ما هي البنوك المدرجة في التصنيف؟

تضم القائمة خمس مجموعات وفقًا لمعايير مجلس الاستقرار المالي تكون الأولى هي الأقل التزامًا، والخامسة هي البنوك الأكثر التزامًا، ولم يستوف أي بنك ضمن الثلاثين مصرفًا معايير المجموعة الخامسة.

وأوضح مجلس الاستقرار المالي في بيان، أن البنوك الثلاثين المدرجة في القائمة لا تزال كما هي في قائمة 2021.

وبحسب البيان فقد انتقل “بنك أوف أمريكا” إلى المجموعة الثالثة من المجموعة الثانية، لينضم إلى “سيتي جروب” و“إتش إس بي سي”، فيما انتقل بنك التعمير الصيني و“بي إن بي باريبا” إلى مجموعة أقل.

وأشار المجلس، إلى أن الأزمات العابرة للحدود داخل الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي تم الاعتراف بها في معايرة التصنيفات التي تشمل البنوك الأوروبية، على أن يتم تطبيق تلك التغييرات اعتبارًا من بداية عام 2024.

وفيما يلي الترتيب من الأعلى إلى الأسفل:

المجموعة الرابعة

بنك جي بي مورجان JP Morgan

المجموعة الثالثة

بنك أوف أمريكا

بنك سيتي جروب

بنك إتش إس بي سي



المجموعة الثانية

بنك الصين للتعمير

باركليز

مصرف باريس الوطني(بي إن بي باريبا)

البنك الألماني (دويتشه بنك)

جولدمان ساكس Goldman Sachs

بنك الصين للصناعة والتجارة

بنك ميتسوبيشي يو إف جيه



المجموعة الأولى

البنك الزراعي الصيني

بنك نيويورك ميلون

بنك التعمير الصيني

كريدي سويس

كريدي أجريكول

مورجان ستانلي

رويال بنك أوف كندا