تعرف على أفخم 10 فنادق سيتم افتتاحها خلال 2023 في الشرق الأوسط



إذا كنتم من محبي السفر الذين يتطلعون لزيارة منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل 2023، فهناك مجموعة كبيرة من الخيارات المغرية التي تتنافس على جذب انتباه السياح القادمين من شتى أنحاء العالم.

أطول فندق في العالم.. فندقان في بناء واحد يتقاطعان معًا مثل سيفين.. وفندق فيه أكبر خزان لقنديل البحر في العالم. وآخر يستهدف الرياضيين.

وفيما يلي نظرة على بعض أهم الفنادق المقرر افتتاحها في الشرق الأوسط خلال عام 2023.

الإمارات العربية المتحدة

عندما تكون في أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط، داخل مدينة معروفة بالفعل بتحويل الخيال إلى حقيقة واقعة، عليك دومًا إيجاد طريقة جديدة للتميز والاستمرار. وهذا بالضبط ما تفعله مجموعة من الفنادق الجديدة التي سيتم افتتاحها هذا العام في دبي.

فاقت معدلات الإشغال للأشهر العشرة الأولى من عام 2022 في فنادق دبي الـ 70%، وفقًا لدائرة السياحة في دبي.

وفي نهاية حزيران/يونيو المنصرم، كان لدى دبي 773 فندقًا مع 140778 غرفة، بعدما كانت في عام 2019 قبيل جائحة كورونا 714 فندقًا بواقع 118345 غرفة، وفقا لشركة التصميم والهندسة المعمارية “جينسلر” الشرق الأوسط.

ما هي الفنادق التي ستفتح أبوابها عام 2023؟

أتلانتس ذا رويال

قمنا بمعاينة هذا الفندق الشهر الماضي، متسائلين هل سيكون أفخم فندق في دبي؟

من المقرر أن يرحب الفندق الذي يضم ما يقرب من 800 غرفة، ويمتد على طول 2 كم من شاطئ البحر في نخلة جميرا الصناعية بالضيوف في شباط/فبراير.

سيحتوي “ذا رويال” على عشرات حمامات السباحة، بما في ذلك 44 مسبحًا خاصا بالأجنحة والبنتهاوس، ومسبحين مخصصين للبالغين فقط.

أما بالنسبة للمسات دبي الخاصة، سيكون للمنتجع مهبط خاص لطائرات الهليكوبتر ونوافير “تنفث النار” وخزان به 4000 قنديل البحر – يوصف بأنه الأكبر في العالم.

فندق “سيال”

سيكون سيال أطول فندق في العالم، بارتفاع 365 مترا (1198 قدما) وفقا للشركة المطورة.

وسيحتوي على ناطحة سحاب مكونة من 82 طابقا تضم أكثر من 1000 غرفة.

يتم بناء الفندق في الطرف الشمالي من مرسى دبي، وهو مكان جميل لقضاء فترة ما بعد الظهيرة والتجول حول الكورنيش، ومشاهدة اليخوت وتناول الطعام والتسوق.

بخلاف ذلك، لا يعرف الكثير عن الفندق، لأن المطور لا يزال يتسوق للحصول على علامات تجارية لتشغيل المكان. الافتتاح سيكون في الربع الأخير من عام 2023.

” فايف لوكس”

أصبحت العلامة التجارية “فايف” مشهورة على الفور لدى السكان المحليين والسياح عندما افتتحت أول فندق لها في دبي في عام 2019. والآن تفتتح الشركة فندقها الثالث في الإمارة، وقد وعدت “بتجسيد الأجواء الأصيلة والفريدة التي يحبها جيل الألفية العالمي”.

يحتوي المنتجع المواجه للشاطئ على صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومسبح داخلي وملعب تنس وبادل وأكثر من ذلك.

سيكون الافتتاح في الربع الأخير من عام 2023، ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الغرف من 1600 درهم إماراتي (436 دولار أمريكي) في الليلة الواحدة.

جميرا مرسى العرب

بداية كان هناك الشراع (برج العرب الشهير)، ثم الموجة. الآن يأتي اليخت الفاخر. تنهي مجموعة جميرا فندقا من 386 غرفة على ساحل دبي هو الجزء الأخير من الثلاثية.

وفقاً لموقع الفندق على الإنترنت بالإضافة إلى الغرف والأجنحة العادية، سيكون هناك 83 جناحا فخما على طراز الشقق، وكلها محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية.

كما سيضم الفندق أربعة مطاعم مختلفة في مكان واحد.

من المرجح أن يكون الافتتاح في الربع الثالث من عام 2023.

“سيرو” و”ون آند أونلي” في ون زعبيل

من الشركة التي تقف وراء منتجعات أتلانتس في دبي والعلامة التجارية “ون آند أونلي“، يستهدف “سيرو” أولئك الذين يتمتعون باللياقة البدنية ويحبونها. سيكون هناك صالة ألعاب رياضية من طابقين وبرامج لياقة بدنية حضرها رياضيون أولمبيون.

سيتم افتتاح “سيرو” في دبي أواخر عام 2023 في نفس مجمع البرج مثل فندق “ون آند أونلي” الفاخر الجديد.

سيتشارك “سيرو” و”ون آند أونلي” المطاعم والمقاهي الأخرى في قسم أفقي ناتئ من المبنى يسمى الرابط “ذا لينك“.

سيكون الافتتاح في الربع الأخير من عام 2023. ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الغرف من 400 دولار أمريكي في الليلة.

المملكة العربية السعودية

في عام 2019 فقط بدأت أكبر دولة في الشرق الأوسط في تقديم تأشيرات سياحية. والآن تفتح جزرا فاخرة كاملة، إلى جانب عشرات الفنادق، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

منتجع سانت ريجيس – البحر الأحمر

سيكون الفندق المطل على البحر الأحمر واحدا من فندقين لسانت ريجيس سيتم افتتاحها في المملكة العربية السعودية في عام 2023 ، وسيكون الآخر في العاصمة الرياض.

سيحتوي فندق سانت ريجيس البحر الأحمر على 90 فيلا على جزيرة خاصة ومسبح وصالة ألعاب رياضية وسبا ونادي للأطفال.

وسيكون الافتتاح في الربع الثاني من عام 2023.

سيكس سينسيز – البحر الأحمر

تم بناء “سيكس سينسيز” في أحد موقعين قيد التطوير في البحر الأحمر.

وسيكون أول فندق للعلامة التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية ملاذا صحراويا ومنتجعا صحيا يضم 76 غرفة و “قرية حرفية” تضم الفنون والحرف اليدوية والرقص والموسيقى.

من المقرر افتتاح “سيكس سينسيز” في أوائل عام 2023. وتبدأ أسعار الغرف من 899 دولارا في الليلة، بما في ذلك وجبة الإفطار لشخصين.

نوجوما – محمية ريتز كارلتون

ستكون محمية ريتز كارلتون الخامسة في العالم، والأولى في الشرق الأوسط، جزءا من مشروع البحر الأحمر.

سيتم توزيع 63 فيلا عبر سلسلة من الجزر الخاصة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بوسائل الراحة مثل، منتجع صحي، مسبح ومطاعم.

الافتتاح سيكون في الربع الثالث من عام 2023

قطر

لا تزال قطر تعيش نشوة ما حققته خلال استضافتها لبطولة كأس العالم. بعض الفنادق غابت عن البطولة تماما لعدم انتهاء الأعمال فيها، بينما فتح البعض الآخر أبوابه جزئيا للضيوف من كبار الشخصيات فقط، في انتظار الترحيب بالجمهور العام في عام 2023. وفيما يلي بعض الفنادق التي ستنطلق قريبا.

فيرمونت ورافلز الدوحة

خلال قيادة السيارة عبر أبراج منطقة كتارا التي تحتوي على هذين الفندقين، قد يتساءل المرء عما إذا نام واستيقظ في أحد أفلام “مارفل” للإنتاج السنمائي.

تم تصميم القوسين ليبدو المبنى وكأنه الشعار الوطني القطري “سيفان متقاطعان”. النصف الأول من المبنى هو فندق رافلز، والآخر هو فيرمونت.

تبدأ الأسعار من حوالي 1300 دولار لرافلز و 521 دولار لفيرمونت في الليلة الواحدة.

“ذا ند”

بعد الافتتاح في لندن ونيويورك، اختار نادي الأعضاء والفندق العاصمة القطرية الدوحة مكانا لموقعه الثالث.

يقع فندق “ذا ند الدوحة” المؤلف من خمسة طوابق في الموقع السابق لوزارة الداخلية، ويطل على الخليج العربي وعلى مدينة الدوحة، ويضم 90 غرفة وجناحا، وستة مطاعم عامة، ومسبحا وصالة نادي رياضي، وناديا صحيا مع سبا وصالونا، ومساحة للمناسبات تبلغ 775 مترا مربعا مخصصة للمؤتمرات والأحداث وحفلات الاستقبال الكبيرة.

وقال غاريث بانر، العضو المنتدب لمجموعة “ذا ند” : “نحن متحمسون للافتتاح في الدوحة. ونتطلع لتزويد ضيوفنا والأعضاء بتجربة متميزة، والترحيب بهم للبقاء والتواصل وتناول الطعام وقضاء وقت ممتع”.

المبنى الأصلي هو من تصميم المهندس المعماري وليام صيدناوي في الستينات، وأعادت شركة “دافيد تشيبرفيلد للهندسة” في لندن تصميمه وتولت شركة “سوهو هاوس ديزاين” التصميم الداخلي. وهو مستوحى من فندق “ذا ند” في لندن.

تبدأ الأسعار من 344 دولار في الليلة.