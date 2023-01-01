تعرف على أبرز الفنادق في العالم التي سيتم افتتاحها في العام الجديد 2023

أعلن عدد من الدول وشركات السياحة والفنادق العالمية عن مواعيد افتتاح فنادقها في العام الجديد 2023، ورصدت صحيفة فاينانشال تايمز عددا من الفنادق المتنوعة، بدءا من الفنادق الفخمة في إيطاليا إلى الخيام في بوتان.

هويسكا، إسبانيا

عندما تم افتتاحها في عام 1928 على الحدود الإسبانية الفرنسية على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر في جبال البرانس، كانت محطة قطار كانفرانك الدولية في هويسكا، بإسبانيا، من أكثر محطات القطار أهمية في أوروبا، و ثاني أكبر محطة في وقت بنائها.

تم إغلاق المحطة عام 1970،عندما خرج قطار عن مساره على الجانب الفرنسي من الجسر، وكانت عبارة عن قصر للفنون الجميلة بواجهة يبلغ ارتفاعها 241 مترًا مضاءة بواسطة 365 نافذة.

من محطة سكك حديد إلى فندق عالمي

في يناير كانون الثاني الحالي، ستحصل على فرصة جديدة للحياة من جديد عندما تفتتح كفندق باسم محطة قطار كانفرانك Canfranc Estación، أو فندق Royal Hideaway ، وقد سميت باسم المحطة احترامًا لحقيقة أن المحطة الأصلية افتتحها الملك ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا والرئيس الفرنسي آنذاك غاستون دوميرغي .

Canfranc Estación، أو فندق ، وقد سميت باسم المحطة احترامًا لحقيقة أن المحطة الأصلية افتتحها الملك ملك إسبانيا والرئيس الفرنسي . ستصبح قاعة حجز التذاكر السابقة مكان الاستقبال في الفندق.

سيتم استخدم عربتي سكك حديد تاريخيتين كمطاعم.

أعيد تشكيل باقي المبنى لاستيعاب 104 غرفة نوم، ومسبح، ومنتجع صحي ومكتبة.

سيكون موعد الافتتاح 24 يناير، وتبلغ تكلفة الإقامة 233 يورو للغرفة مقابل ليلة واحدة.

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منزل كايا، بالقرب من تانجالي – سيريلانكا

دخلت شركة ديلما المتخصصة في إنتاج الشاي السيلاني لأول مرة في مجال الضيافة عام 2005، وقد أعلنت مؤخرا عن فندق كايا الذي سيتم افتتاحه قريبا، ومن أهم مميزاته:

الفندق أشبه بالبيت الريفي ويقع بالقرب من شواطئ تانجالي

يحتوي على ثماني غرف وأكثر مخصصة لجلسات اليوغا والاستشفاء.

يمكن الاستمتاع بمراقبة الطيور.

ممارسة التجديف بالكاياك، وذلك بفضل قربه من بحيرة Rekawa Lagoon.

افتتاح كايام سيكون في الأول من فبراير، وسيبدأ سعر الغرفة من 700 دولار شاملة جميع الوجبات وعلاج سبا يومي ويوغا.

ومن المتوقع افتتاح فندق آخر في نهاية العام، وسيكون عبارة عن سلسلة من الأكواخ وسط مزارع الشاي في Haputale ، على ارتفاع 1500 متر في بلد التلال الجنوبية.

كرانس مونتانا ، سويسرا

سيكون عام 2023 عامًا مزدهرًا لـ”سيكس سينسيز”، حيث ستم افتتاح أول منتجع للتزلج في سويسرا؛ سيكس سينسز كرانز مونتانا .

يقع مكانه فوق الجندول الرئيسي في كرانز .

. يضم 78 غرفة مع شرفات تواجه المنعطف الأخير من حلبة التزلج.

يحتوي على الكثير من الصنوبر والبلوط والكوارتزيت والأردواز.

يضم حمامات سباحة داخلية وخارجية.

يضم منتجعا صحيا وسينما في الهواء الطلق يتم تدفئتها بواسطة حفر النار، ومزودة ببطانيات دافئة.

الافتتاح سيكون أول فبراير؛ ويبدأ سعر الغرفة من 700 فرنك سويسري.

أمستردام هولندا

تقع قرية Durgerdam دورخيردام على مسافة تزيد قليلاً عن نصف ساعة بالدراجة، أو حوالي10 كيلومترات من متحف ريجكس Rijks في شمال هولندا، على ضفاف بحيرة ليخمير، وهي موطن لحوالي 430 شخصًا، معظمهم من الصيادين السابقين.

النزل الذي سيتم افتتاحه يقع على ضفاف بحيرة دورخيردام، ويمكن الوصول إليه أيضًا من وسط أمستردام بواسطة قارب خاص أو سيارة أجرة.

مواصفات المبنى

سيحتوي المبنى الذي تم تجديده حديثًا والذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر على 14 غرفة مصممة من قبل وكالة التصميم الهولندية العصرية بورو بيلين.

سيضم المبنى مطعما بقيادة الطهاة ريتشارد أوستنبروج وتوماس. غروت

يتميز بالهندسة المعمارية الساحرة، والقوارب الشراعية، والطيور.

سيتم الافتتاح في 1 مارس؛ ويبدأ سعر الغرفة من 250 يورو

كابيلا سيدني، أستراليا

تم بناء المبنى الضخم في سيدني في عام 1915 على الطراز المعروف باسم “الباروك الإدواردي” نسبة إلى العصر الإدواردي.

مبنى فندق كابيلا سيدني يقع في منطقة الأعمال المركزية المعروفة الآن باسم منطقة ساند ستون بريسنكت Sandstone Precinct، وقد أعيد إحياؤه من جديد، ليكون أول فندق كبير رائع حقًا في المدينة.

تجديد المبنى القديم

أضافت شركة ميك أركتيك MAKE Architects التابعة لـ Ken Shuttleworth امتدادًا لسقف زجاجي مكون من أربعة طوابق لما يسمونه “الواجهة الفلورنسية المصممة على طراز القصر” ، وقد أعادت ترميم الرخام الذي كان يصطف في مناطقه العامة.

كما أعادت الشركة تصميم فناء الحديقة الخاصة به.

الافتتاح سيكون في السادس من مارس؛ ويبدأ سعر الغرفة من 775 دولار أسترالي.

لايف هاوس كالفورنيا

تم تحويل Life House من موتيل سابق كان يقع مقابل حديقة Moorten Botanical Garden منذ عام 1965، إلى منزل عصري.

وقد تم إعادة تصور للمبنى، كما يقول رامي زيدان، مؤسس العلامة التجارية الأمريكية البوتيك البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تحمل الاسم نفسه، كما لو كانت منزلا عصريا من منتصف القرن لـ “عالم نبات يعيش في الصحراء”، كان أصدقاؤه من قدامى هوليوود يسافرون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

الفندق سيضم 66 غرفة مع إطلالات على الجبل، وسيتم افتتاحه في أبريل؛ بسعر يبدأ من 225 دولارًا أمريكيًا للغرفة.

فندق بولغري روما، إيطاليا

يقع الفندق في قلب منطقة كامبو مارزيو على مسافة دقائق قليلة من السلالم الإسبانية الشهيرة وشارع فيا ديل كورسو ومتجر بولغري في شارع فيا كوندوتي.

وسيشغل الفندق مبنى فاخرًا يعود إلى عام 1930 تمّ تحديثه وتجديده، قبالة ضريح أغسطس الذي يعد أول إمبراطور روماني.

والمعروف أن ضريح أغسطس، هو قبر كبير بناه الإمبراطور أوغسطس مؤسس الإمبراطورية الرومانية في 28 قبل الميلاد في الحرم الجامعي مارتيوس، ويقع الضريح على ساحة أوغستو إمبيراتوري، وكان الضريح واحدا من المشاريع الأولى التي بدأها أوغسطس في مدينة روما بعد انتصاره في معركة أكتيوم في 31 قبل الميلاد، وكان الضريح دائري بقطر 42 مترا يتكون من عدة حلقات متحدة المركز مع سقف مخروطي الشكل وتمثال أوغسطس، ولم تعد المناطق الداخلية من الضريح مفتوحة للسياح بسبب السرقة والنهب والخراب الذي لحق بالضريح.

صفات الفندق

سيضم الفندق أكثر من 100 غرفة، معظمها من الأجنحة.

سيضم مطعمي “إل ريستورانتي – نيكو روميتو” و”إل بار” الفاخرين.

سيتم استخدام مواد مثل الرخام والقرميد الأحمر، للتأكيد على ارتباط الفندق بروما والإمبراطور أغسطس، مع مجموعة من الفنون المعاصرة والقديمة لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لتراث المدينة العريقة، باعتبارها من أجمل مدن العالم ومهدًا للفنون والثقافة.

من المتوقع أن يصبح ’بولغري روما‘، وجهة بارزة تجسّد إرث علامة ’بولغري‘ في المدينة الشهيرة بصناعة المجوهرات الفاخرة.

سيتم افتتاح الفندق في الصيف، ولم يتم بعد تحديد الأسعار

فندق سون نت جزيرة مايوركا

عشرون دقيقة فقط بالسيارة شمال غرب عاصمة جزيرة مايوركا بالما يقع فندق سون نت مايوركا.

الفندق تم افتتاحه في عام 1998، وفي العام الماضي اشترته إحدى أكبر شركات الفنادق في الأندلس، وستعيد إطلاقه الربيع المقبل بعد التجديد

مواصفات الفندق

تمت إضافة منتجع صحي جديد بمساحة 1000 متر مربع.

تم تحويل التصميمات الداخلية من قبل المصمم الإسباني لورينزو كاستيو Lorenzo Castillo

يتميز بغرف نوم رائعة بإطلالات على الكثير من المناظر الخلابة التي تحيط بالفندق مثل بساتين الليمون والزيتون ومزارع الكروم التي يعود تاريخها إلى عام 1672، والعديد من الحدائق العشبية.

الفندق يبعد 19,6 كم عن مطار بالما دي مايوركا و 10,6 كم عن قلعة بيمير.

يقدم الفندق عددًا من الخدمات المميزة مثل مركز تجميلي, و مرافق للشواء, بالإضافة إلى حمام سباحة في الهواء الطلق على مساحة 30 متر.

سيتم افتتاح الفندق أول مايو؛ بسعر يبدأ من 792 يورو للغرفة.

فندق فيرميلو ميليديس، البرتغال

على بعد نصف ساعة بالسيارة من كومبورتا ، 120 كم جنوب العاصمة البرتغالية لشبونة، ستجد نفسك في قرية ميليديس الصغيرة الواقعة على شاطئ البحر

على هذا الشاطئ، الذين سيفتتح فندق من 15 غرفة الصيف المقبل.

فندق فيرميلو Vermelho – يُترجم اسمه إلى اللون الأحمر.

فندق بيوند بوتان

اشتهرت مملكة بوتان بنزلها ومخيماتها، ويفتتح فندق بيوند Beyond في واي بوناخا الخصب، ليكون إلى جوار فنادق أمان ريزورت، وكومو وسيكس سينسيس.

يعد الوادي أحد أكثر الأجزاء اعتدالًا في مملكة الهيمالايا، وهو موطن لدير بوناخا دزونغ من القرن السابع عشر، وهو أروع الأديرة المحصنة في مملكة الهيمالايا والمنزل الشتوي لأكبر مجتمع من الرهبان، وهو مبنى شاهق على طراز الباغودا.

كذلك يقع الفندق بجوار جسر بوناخا المعلق للمشاة والذي يبلغ طوله 160 مترًا، والنهر الذي يقع بجانبه.

وقد أنشئ الجسر لتجنب التسلق والصعود المستمر من مكان لآخر، ويعد هذا الممر العلوي أحد أقدم وكذلك أطول الجسور في مملكة الهيمالايا وفي العالم.

الخدمات المقدمة

سيتم تقديم التجديف والتجديف بالكاياك

سيحتوي الفندق على ستة أجنحة فقط من الخيام وفيلتين، تحتوي الأخيرة على حمامات غطس.

سيكون موعد الافتتاح في سبتمبر

كورينثيا نيويورك ، الولايات المتحدة

في منتجع أبر إيست سايد Upper East Side، في مدينة نيويورك سيعاد افتتاح فندق كورينثيا نيويورك Corinthia New York، والذي سمي على اسم مجموعة الفنادق المالطية التي ستديره.

المبنى الذي يعود لعام 1926 مملوك الآن من قبل الأخوين روبن، وقد أعيد تصميم الديكورات الداخلية من قبل السويدي مارتن برودنيزكي

سيتم افتتاحه هذا الشتاء

وارين ستريت نيويورك

أما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون البقاء في وسط المدينة، فإن مجموعة الفنادق البريطانية Firmdale ستفتح فندقًا ثالثًا في نيويورك، وهو فندق Warren Street Hotel في Tribeca .

مواصفات الفندق

مبنى جديد مكون من 11 طابقًا

يضم 57 غرفة و 12 مسكنًا

نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، والعديد منها به تراسات، وجميعها مزينة بألوان مميزة.

سيتم افتتاح الفندق في سبتمبر؛ وسعر الغرفة سيبدأ من 925 دولار أمريكي