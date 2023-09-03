تعديل وزاري في الكويت

أجرت الكويت اليوم تعديلاً وزارياً، حيث صدر مرسوم بتعيين عادل علي إبراهيم المانع وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وفَهد الجَارالله وزيراً للمالية في الكويت، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقد تقلد فَهد الجَارالله العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية منها في شركة “كفيك”، وشركة نور للاستثمار المالي، كما أنه عضو في الكثير من مجالس إدارة الشركات مثل البنك التجاري الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، وكذلك رأسمال القابضة، وشركة النخيل للإنتاج الزراعي.

أما د.عادل المانع فقد كان أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة الكويت وتم تعيينه أميناً عاماً لمجلس الجامعات الحكومية في أيار / مايو الماضي.

ويأتي تعيين الجارالله وزيراً للمالية بعد شهر تحديداً من تولّيه منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.

ويمثل الجارالله وافداً جديداً من القطاع الخاص إلى الحكومة الكويتية، حيث تركزت مسيرته المهنية في القطاع المالي، من خلال توليه مناصب تنفيذية وعضوية مجالس إدارة في بنوك وشركات عدّة، مثل شركة نور للاستثمار المالي، والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار “كفيك”،والبنك التجاري الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت.

ويأتي تعيين وزير مالية أصيل بعد حوالي 50 يوماً من استقالة مناف الهاجري من المنصب، وتولّي سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.

وأعادت صحف محلية حينها سبب استقالة الهاجري، بعد شهر فقط من تشكيل الحكومة، إلى اعتراضه على نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصناديق السيادية للبلاد، من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار.

ويُقدّر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 تحقيق الكويت عجزاً مالياً بـ6.8 مليار دينار كويتي (22.1 مليار دولار)، حيث يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات خلال العام المالي 19.467 مليار دينار، مقابل مصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.

ويأتي ذلك بعد أن حققت الكويت خلال السنة المالية 2022-2023، المنتهية في آذار / مارس، أول فائض في ميزانيتها منذ 9 سنوات بلغ 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط.

وتقع على كاهل وزير المالية الجديد الجارالله مهمات ليست باليسيرة، لاسيما في ظل التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، من ضمنها ترشيد نفقات الوزارات، ومعالجة فجوات المیزانیات السابقة، والتصدي لعملیة الھدر في الأموال العامة، في ضوء إعلان الحكومة، على لسان وزير المالية بالوكالة آنذاك خلال مناقشة موازنة العام الجديد، أنها تنوي إعادة النظر في هيكلة الدولة نظراً لوجود “ترھل كبیر”.