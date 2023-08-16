تعديل على نظام التأشيرات الهندية للكويتيين

نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا قالت فيه ان السفير الهندي لدى البلاد، أدارش سويكا، كشف عن التسهيلات التي توفرها بلاده للكويتيين الراغبين بالسفر إليها،

حيث أوضح، أن سفارة الهند في الكويت تصدر تأشيرة سياحية للكويتيين متعددة السفرات والزيارات لمدة 6 أشهر.

وأضاف السفير أن هذه التأشيرة تسمح للكويتيين بالذهاب إلى الهند عدة مرات، خلال فترة صلاحية التأشيرة، لمدة 6 أشهر، كما يمكنهم الجمع بين الزيارات إلى دول جنوب آسيا المجاورة، ويمكنهم دخول الهند أو الخروج منها عدة مرات.

وأفاد سويكا بأن على الراغبين في السفر إلى بلاده تقديم التأشيرة عبر الإنترنت (أونلاين) أولاً، ثم تقديمها مع المستندات والرسوم في مراكز الخدمات القنصلية والتأشيرات، التابعة للسفارة، في 3 مواقع في الكويت، مشيراً إلى أنه يتم منح التأشيرات للكويتيين بشكل عام في غضون يوم واحد.

وذكر أن إجمالي عدد التأشيرات التي تم إصدارها منذ بداية هذا العام (بمعدل 8 أشهر) بلغ 5000، فيما بلغ عدد التأشيرات السياحية التي تم إصدارها خلال العام الماضي 6000، لافتاً إلى أن الموسم السياحي الرئيسي في بلاده في فصل الشتاء.