قريباً.. تعديل رسائل الواتساب سيصبح ممكناً

سيصبح بإمكان مستخدمي تطبيق “واتساب” قريباً تعديل الرسائل التي تحتوي على أخطاء أو بهدف تغيير محتواها أو فحواها.

وسيكون لدى المستخدمين ميزة جديدة ضمن قائمة التطبيق تحت اسم (Edit) لتحرير الرسائل في خلال 15 دقيقة لا أكثر، وستتيح هذه الميزة تحرير الرسالة أو تعديلها بعدما كانت ميزة الحذف قد أدرجت سابقاً.

وأصبحت هذه الميزة متوفرة على نسخة “واتساب بيتا” التي يستخدمها المطورين لاختبار كل جديد في التطبيق قد أن يصبح متاحاً للعامة.

وستساعد هذه الميزة على تلافي الأخطاء الإملائية أو ارسال رموز تعبيرية (Emojis) عن غير قصد في الدردشات الشخصية أو الجماعية.

ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق الميزة الجديدة لكافة المستخدمين.