فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

قريباً.. تعديل رسائل الواتساب سيصبح ممكناً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
واتساب

سيصبح بإمكان مستخدمي تطبيق “واتساب” قريباً تعديل الرسائل التي تحتوي على أخطاء أو بهدف تغيير محتواها أو فحواها.

وسيكون لدى المستخدمين ميزة جديدة ضمن قائمة التطبيق تحت اسم (Edit) لتحرير الرسائل في خلال 15 دقيقة لا أكثر، وستتيح هذه الميزة تحرير الرسالة أو تعديلها بعدما كانت ميزة الحذف قد أدرجت سابقاً.

وأصبحت هذه الميزة متوفرة على نسخة “واتساب بيتا” التي يستخدمها المطورين لاختبار كل جديد في التطبيق قد أن يصبح متاحاً للعامة.

وستساعد هذه الميزة على تلافي الأخطاء الإملائية أو ارسال رموز تعبيرية (Emojis) عن غير قصد في الدردشات الشخصية أو الجماعية.

ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق الميزة الجديدة لكافة المستخدمين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا