وكالة تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، حديثاً، النظرة المستقبلية لمصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة، في بيان أمس الجمعة، إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل السيادية الخارجية المرتفعة، والتي تتضمن الديون وتكاليفها.

وتعاني مصر من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لم تبدأ مراجعته الأولى بعد.

وقدرت الوكالة الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بنحو 17 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران 2023، وأن ترتفع لـ 20 مليار دولار في العام المالي القادم.

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر -المقرر حالياً عند B/B- خلال 12 شهر.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر السيادي فبراير/شباك الماضي درجة إلى B3 من B2.

توقعات لأداء اقتصاد مصر

توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتوقعت زيادة نسبة العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي لنحو 7 بالمئة مقابل 6.8 بالمئة تتوقعها الحكومة.

وتوقعت أن يصل معدل التضخم لمتوسط 23 بالمئة في العام المالي الحالي قبل أن ينخفض لنحو 18 بالمئة في العام المالي القادم.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي، وفقاً لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.