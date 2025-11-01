تعديل الائحة التنفيذية لنظام المرور حول شرط الضمان البنكي لافتتاح معارض بيع السيارات

جرى مؤخرا تعديل على لنظام المرور السعودي ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار وزير الداخلية بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع السيارات. ويأتي هذا التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع السيارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص بما يدعم نمو القطاع ويعزّز نشاطه التجاري. وينتظر أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة.