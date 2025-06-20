تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن تعديلات هيكلية في الحكومة الإماراتية. تضمنت هذه التغييرات إنشاء وزارة التجارة الخارجية، وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرًا لها. كما تقرر تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، وسيتولى عبدالله بن طوق المري حقيبتها. وصرح سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بأن هذه التعديلات تأتي بعد التشاور مع صاحب السمو رئيس الدولة.

الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده .. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي :



إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2025

وأعلن سموه أيضًا عن اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء، والمجلس الوزاري للتنمية، وجميع مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، وذلك اعتبارًا من يناير 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم صناعة القرار، وإجراء تحليلات فورية للقرارات، وتقديم المشورة الفنية، ورفع كفاءة السياسات الحكومية.

واختتم سموه تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل شاملة على الصعيد العلمي والاقتصادي والمجتمعي، وأن الهدف من هذه التغييرات هوالاستعداد للعقود القادمة وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة.