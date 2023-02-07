الإمارات.. تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حاكم دبي في مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” بمباركة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات”.

وأضاف: “كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي، تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونيسكو وهو خريج برنامج القيادات. ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية”.

كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة pic.twitter.com/QCJElYuxrE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

وتابع: “ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهوداً مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء، إضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي، ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وقال: “شُكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهم المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية وسيتم تكليفهم بملفات جديدة، وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة، ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات”.